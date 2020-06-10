Легкую промышленность поблагодарили за нелегкий труд

За последние два месяца производство масок и других средств индивидуальной защиты в России выросло во много раз. Минпромторг России довольно быстро переориентировал десятки компаний по всей стране на производство жизненно необходимых товаров. Тем не менее, несмотря на госзаказ, отрасль серьезно пострадала от ограничений, связанных с распространением коронавируса. И, как и многие другие, нуждается в дополнительных мерах поддержки.

«ПРОЯВИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ГИБКИЙ ПОДХОД»

Развитие легпрома на прошлой неделе обсуждали на видеоконференции с участием Президента Владимира Путина. В нем приняли участие ключевые министры и представители крупнейших предприятий отрасли.

- Легкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми для обеспечения безопасности граждан, - заявил глава государства.

И тут же добавил, что российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали производство, а где-то наладили его фактически с нуля.

- В этой связи хочу поблагодарить всех, кто участвовал в решении этой задачи: рабочих, инженеров, управленцев. В короткие сроки в России

в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов. В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено, - заявил Президент.

В то же время производство масок и прочих средств индивидуальной защиты (СИЗ) лишь помогло поддержать отрасль в сложный период. Но удар по ней был нанесен куда более серьезный. По данным Росстата, в апреле объем производства текстильных изделий упал на 11,8%, одежды - на 19,8%, кожи и изделий из нее - на 40,8% по сравнению с мартом. За май данных пока нет, но падение явно было больше. Поэтому сейчас речь идет об активном восстановлении легкой промышленности. От этого зависят доходы 285 тысяч человек и дальнейшее развитие.

Фото: ГК «Портновская мануфактура «SHISHKIN»

СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Как и многие другие, легкая промышленность пострадала от катастрофического падения спроса. Закрытие непродовольственных магазинов и запрет на офлайн-торговлю привели к резкому сокращению заказов. Как утверждают специалисты, специфика легпрома состоит в том, что у компаний низкая маржинальность и быстрая оборачиваемость средств. В связи с этим для поддержания производства в кризисной ситуации накопленных средств не хватает.

И наконец, в отрасли очень высока доля зарплат в себестоимости продукции. И чтобы сохранить персонал, предприниматели вынуждены залезать в долги. Это создает риски банкротства предприятий, массового увольнения сотрудников и невыполнения инвестиционных планов. Тем более что легпром изначально не попал в число наиболее пострадавших отраслей, получивших поддержку государства. На совещании с участием Президента было принято решение расширить меры поддержки компаний легпрома. Большинство из них - с прицелом на дальнейшее развитие отрасли.

- В 2017 году была введена очень важная мера поддержки инвестиций - при покупке оборудования в лизинг 30% его стоимости компенсировалось из федерального бюджета. Именно благодаря этой мере мы смогли реализовать инвестиционный проект стоимостью более 2 миллиардов рублей, - рассказала на встрече Анна Богаделина, гендиректор предприятия «Шуйские ситцы», и попросила Президента увеличить объем компенсации от государства за покупку оборудования в лизинг до 50%.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров и Министр финансов Антон Силуанов поддержали идею. Владимир Путин одобрил. Но на этом просьбы предпринимателей не закончились.

- Развитие производства спортивной и аутдор-одежды является лидирующим направлением легкой промышленности. Производимая высокотехнологичная экипировка для активных занятий на отдыхе и профессиональным спортом лидирует как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. На Западе нас ценят, а внутри страны, к сожалению, зачастую продукция отечественного производителя оказывается невостребованной. Просим поручить профильным органам госвласти рассмотреть возможность увеличения объема закупок отечественной спортивной продукции. Эта протекционистская мера очень сильно нас поддержит, - попросил Президента Дмитрий Шишкин, глава компании «Юниформ Ателье».

- Безусловно, мы заинтересованы в развитии российских технологий производства спортивного инвентаря и оборудования, и я считаю, что надо это делать в целях максимально возможного импортозамещения, - поддержал идею глава Минспорта Олег Матыцин.

ОФИЦИАЛЬНО

Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации:

«Отрасль легкой промышленности сейчас испытывает трудности, но за время пандемии многим предприятиям мы смогли помочь перенастроиться и организовать выпуск средств индивидуальной защиты - и масок, и защитных костюмов, и бахил, и других СИЗ. А также помогли отстроить всю товаропроводящую цепочку по реализации произведенной продукции. За счет этого спасены многие сотни, если не тысячи предприятий легпрома. И потребность в средствах индивидуальной защиты в стране удовлетворена».

КСТАТИ

«О цене договоримся, я надеюсь»

Предприниматель из Екатеринбурга прямо во время совещания предложил Президенту комплект спортивной одежды.

Дмитрий Шишкин, владелец компании, производящей профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды, предложил отшить для главы государства индивидуальный комплект коллекции Putin Team.

- Вы, как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и тем самым поддержите нас, отечественного производителя, - сказал Шишкин.

- Спасибо большое за предложение. Будет очень здорово. О цене договоримся, я надеюсь, - с улыбкой ответил Владимир Путин.

Rustekstile.ru

Сколько произведено средств индивидуальной защиты (СИЗ)

• Защитные лицевые маски более 200 млн штук

• Одноразовые защитные комбинезоны более 1,3 млн штук

• Многоразовые защитные комбинезоны более 800 тыс. штук

По данным Минпромторга России за период со 2 апреля по 3 июня 2020 года.

СПРАВКА «КП»

В легкой промышленности России работают 20 тысяч предприятий. Число работников - 285,1 тыс. человек, или 4,2% численности работников в обрабатывающих производствах. Среднемесячная зарплата - 23 362 рубля. В 2019 году предприятия легпрома перечислили в бюджетную систему страны 49,2 млрд рублей налогов и сборов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам совещания было решено внедрить еще несколько мер поддержки:

• субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств;

• финансирование комплексной программы развития льна;

• установление приоритета российской продукции легкой промышленности в закупках государственных органов и госкорпораций;

• подготовка комплекса мер поддержки добросовестных предприятий, включая борьбу с фальсификатом;

• создание специальных площадок для работы предприятий - технопарков;

• тонкая настройка системы налогообложения;

• развитие онлайн-форматов торговли.

Таким образом, дополнительная поддержка отрасли составит несколько миллиардов рублей. Хороший подарок к Дню работников текстильной промышленности, который будет отмечаться совсем скоро - 14 июня.