Власти Сахалина пришли на помощь бизнесу

Друзья познаются в беде. Пандемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой, проявившей истинное отношение региональных властей к предпринимательству. Пока главы одних регионов произносят лозунги о поддержке бизнеса в непростое время, другие принимают пакеты антикризисных решений. Например, сахалинские практики вошли в платформу «Смартека», разработанную федеральным Агентством стратегических инициатив.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТИРАЖ

«Смартека» собирает и распространяет лучшие практики устойчивого развития из регионов России и 12 зарубежных стран. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, антикризисный пакет Сахалинской области - один из самых эффективных в России. Приняты налоговые послабления, отсрочены арендные платежи, снижены процентные ставки по займам. Островной регион одним из первых вышел на третий этап снятия противоэпидемических ограничений. Сегодня на Сахалине и Курилах работают практически все виды бизнеса.

- Это отражается на положении региона в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Оценивает эффективность принятых мер сам бизнес. Мы провели опрос 400 тысяч российских предпринимателей и увидели позитивную динамику на Дальнем Востоке. У Сахалинской области есть все шансы существенно подняться в рейтинге, - отметила гендиректор АСИ.

Важный инструмент развития предпринимательства на островах - налаженный открытый диалог между бизнесом и властью. На заседаниях регионального инвестсовета регулярно разбираются самые острые вопросы. Также для обратной связи с предпринимательским сообществом запущен интернет-проект «Бизнес.Сахалин.Онлайн».

- Мы повысили требования к работе членов областного правительства и глав районов, внедрили KPI - ключевые показатели эффективности. Они учитывают в том числе создание комфортных условий для предпринимательства, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Президент поставил перед регионами задачу - войти в топ-30 Национального рейтинга. Наша островная команда трудится над ее решением.

НАПРЯМИК В КИТАЙ И ЯПОНИЮ

Одно из стратегических преимуществ региона - близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Буквально на расстоянии руки - Китай, Южная Корея и Япония. Это практически неисчерпаемый рынок сбыта на 1,5 млрд человек.

Эффект от географического положения подкрепляется очень выгодными условиями ведения бизнеса, которые планомерно создает руководство области. На островах сформированы сразу три территории опережающего развития: «Южная», «Горный воздух» и «Курилы», где уже работают 37 крупных инвесторов. Кроме традиционной добычи и переработки рыбы, бизнес строит современные животноводческие фермы, возводит гостиницы для отечественных и зарубежных туристов, которых привлекают природные красоты островов, создает новые производства, реализует логистические проекты.

Причем власти региона активно поддерживают не только крупных, но и малых предпринимателей. Важным подспорьем стал мультипрофильный центр «Мой бизнес», который открылся в Южно-Сахалинске в октябре 2019 года на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства.

- Мы оказываем бесплатные услуги как действующим предпринимателям, так и тем, кто только собирается открыть собственное дело. Причем список услуг составлен с участием представителей делового сообщества. Поэтому сегодня центр востребован на сто процентов, - рассказал директор Фонда Антон Шередекин.