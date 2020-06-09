2020-06-09T16:34:34+03:00
Спорт

Полуфинал Кубка России по футболу «Спартак» - «Зенит» отдали Санкт-Петербургу

Исполком Российского футбольного союза утвердил регламент проведения оставшихся матчей Российской Премьер-лиги и Кубка России
Сергей КИРИЛЛОВ
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Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге. Фото: Anatoliy Medved/ТАССПолуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге. Фото: Anatoliy Medved/ТАСС
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Напомним, что в Кубке России осталось провести один четвертьфинальный матч — «Шинник» — «Урал» (24 июня). Его победитель сыграет с «Химками». В другом полуфинале встретятся «Зенит» и «Спартак».

Вокруг матча грандов возник скандал: на чьем стадионе проводить матч. В РФС что-то напутали в регламенте, но вот сегодня большинством голосов решили, что играть будут в Санкт-Петербурге, поскольку «Зенит» в этом турнире провел дома меньше матчей, чем «Спартак». Такое правило было в прошлогоднем регламенте, но в этом куда-то пропало… Главный тренер питерцев Сергей Семак уже заявил, что это простая человеческая ошибка и «мы будем играть по тем правилам, которые все знают».

Владелец «Спартака» Леонид Федун уже высказался против этого решения, заявив, что любые запросы «Зенита» продавливаются сверху. (Имеется в виду, что Российский футбольный союз сейчас возглавляет бывший патрон «Зенита» Александр Дюков.)

Леонид Федун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Леонид Федун.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По существующим на сегодняшний день правилам Роспотребнадзора, на стадион в Санкт-Петербурге, вмещающий 54 тысячи человек, могут пустить 5 400 болельщиков «Зенита». Спартаковцы и вовсе останутся без поддержки трибун, поскольку фанатов гостевых команд на выездные встречи пока пускать не будут. Ситуация обостряется тем, что у «Спартака», который в чемпионате идет только на 8-м месте, это единственный шанс пробиться в еврокубки – выиграть Кубок России.

Впрочем, полуфиналы Кубка России намечены на 19 июля, а к тому времени ситуация с допуском болельщиков на стадионы может измениться.

ЧТО ЕЩЕ РЕШИЛИ

Из нововведений – разрешено делать пять замен вместо трех. При этом заменить трех игроков можно в игровое время и еще двух в перерыве. Такое правило на период пандемии еще в начале мая ввело ФИФА, и им уже пользуются в чемпионате Германии. Сделано это для того, чтобы футболисты после большой паузы, связанной с пандемией, не перенапрягались на поле и не получали травмы. Правило пяти замен касается чемпионата и Кубка России.

Напомним, что рестарт первенства произойдет 19 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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