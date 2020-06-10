2020-06-10T00:47:22+03:00
Общество

Живи, родник!

Росводресурсы выбрали пять лучших экопроектов участников конкурса «Моя страна - моя Россия»
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Эмблема проекта Соболевой.Эмблема проекта Соболевой.
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Если вдруг когда-нибудь вам доведется услышать о подводном телеуправляемом супер-роботе, который тщательно изучает экологическое состояние морей и океанов, то, уверены, автором изобретения будет Михаил Гладышев из Астраханской области.

Его проект о создании робототехнического комплекса для работы на дне морском стал одним из победителей в номинации «Экология моей страны» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия».

- Проекты, представленные на конкурс, демонстрируют неравнодушие и заботу об окружающей среде и природных ресурсах нашей страны, - отметил глава ведомства Дмитрий Кириллов. - Мы рады поддержать участников конкурса.

Надеемся, что в дальнейшем увидим их в рядах специалистов, связавших свою жизнь с улучшением окружающей среды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из 63 011 участников нынешнего сезона 7599 представили свои инициативы, поднимающие вопросы экологии России.

Уникальным объектам - особое внимание

О проекте аспирантки Ольги Соболевой хотелось бы рассказать подробнее. «Родники - жемчужина Брянщины» - не просто красивый словесный оборот. Этот регион занимает первое место в Центральном округе по количеству поверхностных родниковых вод. Одному из самых древних источников, «Святому колодцу», насчитывается около 700 лет!

Одному из самых древних источников, «Святому колодцу», насчитывается около 700 лет!

Одному из самых древних источников, «Святому колодцу», насчитывается около 700 лет!

Ольга Соболева и ее команда реализуют уникальный проект по сохранению природных ключей. Находят родники, отмечают их координаты на карте, проводят анализ воды, изучая ее органолептические и химические показатели. Расчищают территорию родников и благоустраивают ее. Делают многое, чтобы местное население бережно относилось к таким природным объектам.

- Одна из задач проекта - формирование рекреационного имиджа Брянской области и развитие экологического туризма, - рассказывает Ольга Соболева. - Для этого нами разработаны плакаты с визуализированной информацией о показателях вод, которые поднимут престиж туристических маршрутов в малых и крупных городах Брянской области. И сейчас мы выходим на новый этап развития нашего проекта.

По словам Ольги Соболевой, это выпуск издания «Атлас родников Брянской области», благоустройство 12 городских родников для создания аквапарковой досуговой зоны, формирование активной позиции у молодых людей в области охраны окружающей среды, в частности, родниковой составляющей водных ресурсов. В перспективе - создание сайта, посвященного родникам Брянской области, с размещение электронного варианта «Атласа родников Брянской области» и карт на основе ГИС-систем.

КТО ЕЩЕ?

Помимо Михаила Гладышева, победителями в экологической номинации стали:

Екатерина Головина из Санкт-Петербурга - «Разработка международной системы управления добычей подземных вод на трансграничных территориях»;

Надежда Комарова из Пензенской области - «Разработка адсорбционного материала на основе диатомита для очистки воды»;

Ксения Попова из Краснодарского края - «Устройства избирательного сбора свободно плавающих водорослей в акватории бухты города-курорта Анапа»;

Ольга Соболева из Брянской области - «Городские родники - жемчужина Брянщины».

Все участники получат от Росводресурсов памятные подарки. Помимо этого, всем 30 финалистам, участвующим в номинации «Экология моей страны», предоставлена возможность пройти стажировку в федеральном агентстве.

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