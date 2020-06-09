На кресло Батьки претендуют: Блогер, банкир и бывший помощник президента

Не волнуйтесь и не ищите черную кошку в темной комнате, подумаешь – Батька распустил правительство за пару месяцев до выборов (назначенных на 9 августа). В принципе, Лукашенко всегда так делает, чтобы народ знал, с кем он пойдет на очередной срок. Примерно так Александр Григорьевич объяснил и на этот раз перетряску Совмина, при которой весь силовой блок остался с портфелями, а вот премьер и его замы сменились.

Что означают новые назначения для России?

И есть ли у Батьки конкуренты на выборах?

Об этом корреспондент «КП» поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

СМОТРИТ НА ВОСТОК, ПОГЛЯДЫВАЕТ НА ЗАПАД

- Лукашенко действительно преследовал только заявленную цель при смене главы правительства?

- Не только. Он уже давно анонсировал эту отставку и часто критиковал правительство прежнего премьера Сергея Румаса. Я думаю, это обоюдное желание, потому что Румас много раз подавал прошение об отставке. Он - из банкиров. Лукашенко сам сказал, что Румас попросился в отставку, чтоб «зарабатывать деньги». Но коса на камень нашла после того, как о президентских амбициях объявил еще один банкир - Виктор Бабарико (о нем подробнее — в следующей главе). У Лукашенко могла возникнуть теория «заговора банкиров», поэтому он убрал всех. Румас на самом деле человек умный, интеллигентный, но на посту премьера не смог ничего реализовать из задуманных реформ. Потому что все в стране решает один человек, а он противник реформ...

- Почему Батька поставил на его место Романа Головченко, который ранее возглавлял Военно-промышленный госкомитет? Укрепление силовиков?

- Это человек, близкий к персоне Лукашенко и к управляющему делами президента Виктору Шейману. А Шейман — пожалуй, единственный на сегодня человек, которому Лукашенко доверяет. Головченко работал вместе с Шейманом в Совбезе, потом в Генпрокуратуре, затем его отправили послом в Арабские Эмираты. В то время Лукашенко ежегодно ездил отдыхать в Эмираты с семьей. Поэтому выбор не случайный, который продиктован, может, еще и попыткой наладить отношения с арабскими странами. Восток – дело тонкое, нужно знать специфику.

- У него ведь и учеба в московском МГИМО в багаже…

- И поэтому, я абсолютно убежден, он найдет общий язык с российскими коллегами.

- Сменив правительство, Лукашенко сказал: «Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%». Это поиск новых партнеров? В арабском мире, а может и в Китае? Новый первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков был послом в Поднебесной…

- Вполне допускаю.

- При этом Лукашенко оставил на своем посту главу МИД Владимира Макея, который создал себе репутацию главного «западника» в Белоруссии. Батька смотрит на все стороны Света?

- Макей - опытный политик, он с Лукашенко работает уже 20 лет и открыл ему окно на Запад. Если его убрать, у президента отрубится этот канал, альтернативы Макею нет. А Лукашенко намерен и дальше налаживать диалог с США и Европой.

Виктор Бабарико. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

«ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ»

- Перестановки в правительстве дают какие-то сигналы Москве и Западу?

- Я думаю, в первую очередь это внутренний сигнал. И для Запада, и для России все равно, кто в Белоруссии премьер. У этой должности техническая роль. Яркий пример - Лукашенко отверг предложение своего правительства по координации с Россией борьбе с пандемией. После чего Москва закрыла границу.

- В последних заявлениях Лукашенко говорит, что не допустит в Белоруссии Андижана или «армянского сценария», обвиняет Москву, что та, якобы, хочет поделить Белоруссию на части… Он нервничает?

- Эти заявления говорят о том, что Александра Григорьевича беспокоит - не могут ли его сместить с должности. Соцопросы, которые проводятся на популярных белорусских сайтах, дают удивительные цифры - до 57% за Бабарико. После публикации этих опросов Мининформации Белоруссии запретило любые социсследования рейтинга Лукашенко. А госсоциология в последнее время вообще не публикует никаких данных.

- Бабарико – главный конкурент Лукашенко на этих выборах? Откуда он взялся, о нем раньше не было слышно?

- Он и для Лукашенко стал большим сюрпризом. Виктор Бабарико 20 лет руководил Белгазпромбанком, собственник которого - Газпром. Президент очень нервно на него отреагировал: «Выпрыгнул из-под плинтуса!» Похожая ситуация была 1994 году, когда премьер Кебич, которого окружение заверяло, что у него рейтинг 85%, проиграл с треском Лукашенко.

- А какие у Бабарико взгляды на отношения с Россией?

- Ну если он 20 лет возглавлял банк, собственник которого - госкомпания из России, отношение очевидное. Он выступает за сохранение суверенитета Белоруссии, но при этом не отрицает налаживание хороших отношений с Россией, Европой и другими странами. Что касается Союзного государства, он заявлял, что не может комментировать перспективы, потому что не видел дорожной карты по интеграции России и Белоруссии. Понятно, что в предвыборный период он пытается балансировать, стараясь собрать вокруг себя все слои населения. Но главное, Бабарико не утратил договороспособность – то качество, которое, к сожалению, теряет Александр Григорьевич. Кстати, после выдвижения Бабарико в президенты, правительство Белоруссии выпустило указание - всем госпредприятиям, имеющим счета в банках с российским капиталом, перевести их в белорусские банки. Лукашенко заподозрил российских олигархов в заговоре против него. Хотя, мне кажется, будь это правдой, была бы совсем другая игра. Думаю, если Лукашенко выиграет, Белгазпромбанк прекратит свое существование.

- Чем еще известен новый кандидат?

- Бабарико в последние годы очень много вкладывал в белорусскую культуру, работал с национально настроенными гражданами. Не с националистами, а теми, кто разделяет тезисы о развитии отечественной культуры. Его банк вернул несколько картин Шагала в страну, спонсировал издание книг Алексиевич. Причем Бабарико подчеркнул, что хоть к ней и неоднозначное отношение, но она гражданка Белоруссии, и он решил ее поддержать. Лукашенко с Алексиевич никогда не встречался, но ее книги белорусский МИД дарит всем дипломатам.

tsepkalo.official Валерий Цепкало

«ЧЕМОДАНЫ ДЕНЕГ ИЗ РОСИИ»?

- Еще одним сильным соперником Лукашенко называют Валерия Цепкало.

- Этот человек пришел в политику вместе с Лукашенко. Он закончил МГИМО, поработал в МИД СССР, потом - в МИД Белоруссии. В 1994-м практически первым пришел в команду Лукашенко, организовывал его визит в Москву. Позже работал послом Белоруссии в США, там ему пришла идея создания на Родине IТ-парка. И он ее реализовал, с 2005 по 2018 года руководил им. Это реально одно из важных достижений Лукашенко. Там работает 60 тысяч человек, огромный объем экспортной выручки, то, чем Белоруссия может гордиться. Но с Александром Григорьевичем что-то не поделил, обиделся и решил поучаствовать в выборах. Не исключаю, что если Цепкало и Бабарико будут зарегистрированы, то на последнем этапе один из них снимется в пользу второго. В целом они декларируют одни и те же задачи.

- Кто еще?

- Блогер Сергей Тихановский, человек-загадка, появился ниоткуда. Запустил компанию – «Страна для жизни». Сам не смог зарегистрироваться, потому что был арестован. Но тогда в президенты выдвинулась его жена. Есть вполне уместная версия, что его могут использовать для выпускания пара недовольных граждан, чтобы можно было задерживать самых активных. Начали арестовывать активистов вокруг него – уже около 200 человек. Пассионариев-то не так уж и много, и на протестных акциях легко нейтрализовать самых радикальных. Уж очень часто Тихановский начинал мелькать на гостелеканалах, словно ему сознательно надували политический вес. А на днях на даче под диваном у него нашли почти миллион долларов, у мамы инфаркт почти случился. Разумеется, Лукашенко рассказывает, что «деньги чемоданами» блогеру везут из России. Предполагаю, что на каком-то этапе этот проект просто вышел из-под контроля и начал набирать популярность.

- А есть пророссийские кандидаты в Белоруссии?

- Да, Цыпкало и Бабарыка имеют если не пророссийский вектор, то выступают за нормальные отношения. Но таких, чтобы призывали к присоединению к России нет и вряд ли появятся.

stranadlyazhizni Сергей Тихановский

ЖДАТЬ ЛИ В МИНСКЕ МАЙДАНА

- Есть ли опасность майдана в Белоруссии?

- Единственный, кто об этом говорит – Лукашенко. Он – чемпион по употреблению слова «майдан». Со стороны оппозиции я не вижу подготовки к нему. Со стороны власти возможно – чтобы купировать и арестовать самых буйных. Такое уже практиковалось в 2010-м и в 2017-м, когда объявлялась угроза майдана.

- Если же все-таки начнутся волнения, кого поддержит Запад?

- Стихийные акции протеста действительно могут начаться. Для Запада Лукашенко, несмотря на все усилия Макея, пока нерукопожатный политик, но его используют как оружие против России. Там с большим интересом наблюдают, как он играется с Москвой, которая все равно периодически поддерживает его финансово. Но сейчас мы видим, что Россия официально пока не поддержала ни одного кандидата. Запад же примет абсолютно любую фигуру, которая будет более сговорчива, чем Лукашенко.

- В конце прошлого года мы наблюдали в Минске активность националистов с антироссийскими лозунгами. Они могли происходить без ведома президента? Если нет, это опасный путь - есть опыт Украины.

- Это постановочные акции. Кто-то, конечно, мог выходить и по зову сердца, но такие пикеты без разрешения первого лица невозможны. Кстати, одним из их организаторов был тот самый блогер Тихоновский. И за организацию тех декабрьских митингов его арестовали только в конце мая. Все это, разумеется, не отменяет агрессивной работы западных НКО в этом направлении. Каждый год они тратят десятки миллионов долларов. С российской стороны, к сожалению, эта работа ведется не очень эффективно. Как когда-то и на Украине, где деньги вкладывались в трубу, в энергетику, а с гражданским обществом никто не работал.

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