2020-06-09T17:33:24+03:00
Общество

МЧС России: ПДК в озере Пясино в норме

9 июня на официальном брифинге первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян опроверг информацию о том, что топливо, разлившееся под Норильском, обнаружили в озере Пясино
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Чуприян отметил, что пробы берутся каждый день. «И если в первых числах было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме. И другими данными не обладаю», – добавил он.

На вопрос о надежности водных заграждений замглавы МЧС России ответил, что на месте разлива нефтепродуктов установлены самые эффективные боны – морские. А потому, они абсолютно точно задерживают основную массу солярки, которая попала в реки Далдыкан и Амбарная (последняя впадает в Пясино). Остатки топлива, которые могут просочиться сквозь боны, специалисты регулярно контролируют.

«Говорить о том, что это абсолютно герметично, наивно. Но мы это прекрасно осознаем и понимаем, поэтому Росприроднадзор осуществляет заборы. Вся информация сводится в штаб. И только в штабе определяется – держит не держит, увеличилось, уменьшилось, добавили, не добавили», – сказал Александр Чуприян.

Напомним, что утечка топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По распоряжению Президента РФ Владимира Путина в регионе введен режим ЧС федерального уровня.

По состоянию на 9 июня в районе ТЭЦ-3 из грунта откачано 1496,1 м3 топливно-водяной смеси, с поверхности реки Амбарная собрано 5195,1 м3.

К работе привлечена группировка сил и средств в количестве 673 человека и 264 единицы техники. Работы ведутся в круглосуточном двухсменном режиме.

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