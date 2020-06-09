От Дудя до Малышевой: Кто из звезд телевидения безграмотно разговаривает по-русски

Можно сколько угодно путешествовать по Силиконовым долинам и Нью-Джерси, но не знать родной язык — грешновато. Это не устает доказывать Татьяна Гартман, бывшая учительница русского языка, ведущая блог «Училка» в Youtube и других интернет-платформах. Очень часто под горячую педагогическую руку попадают люди, вещающие на огромную аудиторию. От них-то безграмотности никто не ожидал.

Иван Ургант

Программа «Вечерний Ургант» — основоположник видеоблога «Училка против ТВ». Ведь именно включив Ивана Урганта вечерком, Татьяна Гартман решила подтянуть грамотность российских телезвезд. Ведущий допускал числительное «обоих» в отношении слов женского рода (вместо «обеих»). И путался в ударениях, говоря «создАли» вместо «сОздали».

Земляка и соведущого Урганта — Дмитрия Хрусталева — тоже нельзя назвать безупречным знатоком русского. Довольно распространенное слово «посягнуть» в ходе одной из реплик он превратил в «посягнуться» (на святые вещи). В другом глаголе — надо признать, чуть более сложном — Дмитрий ошибся с ударением. Сказал «принУдят» вместо «принУдят».

Коллега и добрый друг Ивана Урганта, телеведущий Владимир Познер, несмотря на несколько видов дипломов за пазухой, тоже попал под раздачу училки. Фото: Первый канал

Владимир Познер

Коллега и добрый друг Ивана Урганта, телеведущий Владимир Познер, несмотря на несколько видов дипломов за пазухой, тоже попал под раздачу училки. Гартман заметила, как легкомысленно интервьюер обошелся с четверными прыжками в ходе беседы с Этери Тутберидзе. Он назвал их «четвертными» (видимо, по аналогии с оценками в школе).

Ведущий Владимир Соловьев промахнулся, поясняя, что некоторым несознательным во время самоизоляции гражданам «хоть кол на голове чеши».Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Владимир Соловьев

Неверное употребление фразеологизмов — бич современности. Выражения «Мыслью по древу», «скрипя сердцем» и «тихим сапом» уже вошли в сокровищницу современных перлов довольно давно. И даже прижились. Некоторые СМИ частенько используют заголовок «Суть да дело» вместо известного выражения «суд да дело». Про кол — та же история.

Ведущий Владимир Соловьев промахнулся, поясняя, что некоторым несознательным во время самоизоляции гражданам «хоть кол на голове чеши». Наверняка это был бы довольно эффективный метод борьбы с нарушителями режима — чесать на голове кол. Но этимология фразы намекает на языковую норму: «кол на голове теши» означает заострять палку чем-то острым, то есть тесать (в повелительном наклонении — «теши»).

Светоч ЗОЖ и правильного отношения к организму Елена Малышева тоже допускает промашки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Елена Малышева

Светоч ЗОЖ и правильного отношения к организму Елена Малышева тоже допускает промашки. В одном из выпусков, посвященных уходу за кожей, ведущая пошла на поводу у неграмотной общественности и надругалась над словом «крЕмы», употребив довольно популярное слово «кремА». В ряду с «кремАми» обычно идут «тренерА», «редакторА», «корпусА» и даже «соусА».

Нет, как и в слове «крЕм» ударение в «крЕмах» множественного числа останется на своем месте.

Не раз поправляющий гостей своих интервью Юрий Дудь, ведущий влог «Вдудь», не брезгует соединительными сорняковыми словесными оборотами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Юрий Дудь

Не раз поправляющий гостей своих интервью Юрий Дудь, ведущий влог «Вдудь», не брезгует соединительными сорняковыми словесными оборотами формата «то, что»: «Мы узнали то, что», «вы сказали то, что». Союз «что» прекрасно обходится без ненужных соседей, которые только портят картину речевого великолепия. Но это полбеды. Еще Юрий повторяет типичнейшую ошибку тех, кто пропускал уроки русского в школе, но любит гордиться высшим образованием: «я закончил МГУ». Нет, правильно говорить «окончил». Закончить можно работу.

Как обратила внимание «училка», страдает у властителя интернет-умов и орфоэпическое чутье. Ссылки, которые Дудь анонсирует в каждом выпуске, он обещает «прикрЕпить» («Мы прикрЕпим ссылки в описании», тогда как верный вариант — «прикрепИть».

Есть проблема и с ударениями в корне слова. Дилемма «тОртов» или «тортОв», как известно, решается просто: смотрим, куда падает ударение в начальной форме слова. Если «тОрт», значит «тОртов». Если тролль, значит «трОллей», а не «троллЕй», как предлагает Юрий.

С местоимениями почти так же — ведущий влога ошибается, спрашивая Антона Лапенко «В сколькИ спектаклях ты снимался?» вместо «скОльких». Двойной прокол.

Иногда Юрий очень хочет блеснуть лексиконом и употребляет слова, о правописании и смысле которых не совсем догадывается. Так в разговоре с Тимуром Бекмамбетовым родился неологизм «нашпигав». Нет, это не кличка собаки и не вид венгерского супа, так Дудь представлял себе слово «нашпиговав» (начинив).

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