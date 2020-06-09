Антимонопольщики «топят» за банкиров

Продавцом тогда выступил Лукойл, покупателем – холдинг «Открытие», входящий в структуру одноименного банка. Сам банк впоследствии был санирован и перешел под контроль Центробанка – то есть стал на 99,9% государственным. После этого новое руководство банка стало пытаться вернуть активы.

В 2017 году холдинг «Открытие» купил у Лукойла процветающий алмазный бизнес по разработке месторождения им. Гриба в Астраханской области. К тому времени нефтяная компания вывела добычу на проектную мощность 4,5 млн. тонн руды в год, завершила основные стартовые инвестиции, но предпочла продать непрофильный бизнес. «Открытие» в свою очередь уже имел активы в сфере добычи драгоценных камней и металлов и активно наращивал присутствие в этом секторе.

Через несколько месяцев после сделки у «Открытия» возникли проблемы с ликвидностью. Банк оказался на грани банкротства. Однако из-за того, что он входил в список системообразующих предприятий России, Центробанк вместо отзыва лицензии начал процедуру санации. «Открытие» получил льготные кредиты, и обрел новое руководство в лице ветерана банковского сектора Михаила Задорнова.

Вскоре после этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о планах продажи 20% акций «Открытия» в 2022 году. Но цена актива не должна быть низкой – ведь государство провело докапитализацию банка на беспрецедентные 456 млрд. рублей и намерено хотя бы частично вернуть эти деньги.

Перед продажей банку лучше иметь на балансе живые деньги, а не долгосрочный бизнес в лице алмазодобывающего предприятия.

Тем более, что экономическая ситуация поменялась, спрос и цены на драгоценности в эпоху кризиса и пандемии могут упасть. Да и алмазные производственные мощности после 3 лет активной эксплуатации требуют новых инвестиций. Можно было бы вернуть то, что осталось от актива, в обмен на его пиковую цену 2017 года. Но в дело вмешалась антимонопольная служба.

По слухам, Михаила Задорнова и главу ФАС Игоря Артемьева связывает давняя дружба – оба были депутатами Госдумы третьего созыва от партии «Яблоко». В начале 2000-х дороги Задорнова и Артемьева разошлись – первый стал успешным коммерческим банкиром, а второй – не менее преуспевающим федеральным чиновником. Но дружеские отношения, говорят, сохранились.

Антимонопольщики быстро нашли повод для отмены итогов сделки: оказалось, что несколько из многочисленных акционеров холдинга «Открытие» не предоставили сведений о наличии второго гражданства. А в соответствии с 57-м федеральным законом иностранцы должны получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями при покупке стратегических активов в России, к которым относится и алмазный бизнес.

Претензии ФАС звучали бы убедительно, если бы не два момента.

Во-первых, второе гражданство имели большинство других акционеров холдинга «Открытие», включая основного бенефициара Вадима Беляева, и эти сведения они добросовестно указали. То есть, сделка в любом случае проходила через Правительственную комиссию и получила ее одобрение.

А во-вторых, проверка данных участников сделки – это и есть основное предназначение Правительственной комиссии, куда, кстати, входит и ФАС. Поэтому непонятно, как чиновники, проверяя это 6 месяцев, не увидели очевидного, ведь для этого достаточно было запросить паспортные данные покупателей из базы МВД.

Действия ФАС уже вызвали резко негативную реакцию даже у независимых участников рынка.

В сообщении банка ВТБ, выступившего консультантом холдинга «Открытие» по алмазной сделке, сказано, что ее условия были рыночными и стали результатом продолжительных переговоров. Представитель ВТБ также подчеркнул, что иск ФАС о пересмотре сделки может обернуться бегством из России российских и иностранных инвесторов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и вовсе обвинил ФАС в разрушении делового климата в России. Негативные последствия, по мнению Союза, может получить прецедент отмены сделки, состоявшейся 3 года назад.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что действия ведомства нивелируют положительный эффект от совместной многолетней работы правительства и делового сообщества по продвижению России в глобальном рейтинге Всемирного банка Doing Business, где наша страна смогла войти в топ-30.

В том же духе высказались многочисленные банковские аналитики, но ФАС пока продолжает придерживаться своей позиции.