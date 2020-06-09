2020-06-09T19:27:30+03:00
Общество

Жара на пляже: снятие самоизоляции Москва отметила в купальниках

Пляжи и зоны отдыха столицы наполнились отдыхающими
Анастасия РЫШКОВА
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Чудесным образом снятие части ограничений в Москве совпало с самым пока что жарким днем 2020 года.Чудесным образом снятие части ограничений в Москве совпало с самым пока что жарким днем 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

Долгожданное лето наступило в столице с опозданием. Тут и погода подвела, и ограничения по самоизоляции сняли только 8 июня. И вот заскучавшие в четырех стенах москвички вышли греться в лучах июньского солнца. И не удивительно, температура в столичном регионе достигает 31 градуса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, а что еще делать? Ведь официально курортный сезон на юге страны, по предварительным данным Ростуризма, начнется только 1 июля, а принять солнечные ванны хочется уже сейчас. Да и погода к этому располагает.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нарядившись в купальники, девушки «атаковали» места отдыха, например Строгинский пляж.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подобные места напомнили не Москву, а сочинское побережье. Только не хватает торгующих чурчхелой и чебуреками назойливых местных продавцов. Но вместо сладостей здесь актуальнее будет продажа масок и перчаток, потому что несмотря на снятие самоизоляции, правительство советует соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности в общественных местах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

К слову сказать, девушки на карантине время не теряли. Хоть торговые центры и были закрыты, но зато онлайн-шопинг никто не отменял. На пляжах и зонах отдыха Москвы можно наблюдать все возможные фасоны и цвета купальных костюмов. Можно подумать, что несостоявшийся показ летней коллекции от кутюр в Париже, решил приехать российскую столицу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве, конечно, сейчас хорошо, но по прогнозам Гидрометцентра в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвич на самоизоляции.Сегодня в Москве кончился режим самоизоляции. Предлагаем вспомнить, как это было

ИСТОЧНИК KP.RU

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