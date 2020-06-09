Фестиваль науки и инноваций Science Fest запускает «Марафон знаний»

Хайповые видеоролики о цифровых технологиях, меняющих мир, flash-ролики о науке и всемирно известных изобретателях и ученых, стрим-интервью с предпринимателями и инноваторами: Фонд Росконгресс и проект «Территория инноваций» вместе со своими партнерами разработали новую концепцию международного фестиваля науки и инноваций Science Fest. Новый формат объединит в себе популярные онлайн-активности, которые будут распространяться в социальных сетях Фестиваля и Фонда Росконгресс, а также на ресурсах партнеров Фестиваля.

Симбиоз контента нового поколения и уже ставших традиционными онлайн-конференций, лекций и интерактивных мастер-классов – ключевой элемент программы фестиваля Science Fest.

- Одна из наших главных задач – сформировать сообщество единомышленников, которые так же, как и мы, любят науку и всё то, что влияет на развитие нашей планеты. При разработке концепции Фестиваля мы очень внимательно анализировали, что интересно современной молодежи, что ее волнует. Основываясь на этом, мы подготовили большой объем приятного симпатичного контента, который будет доступен всем желающим, –рассказал автор проекта Science Fest Дмитрий Срывков.

Контент в сообществах Фестиваля в различных социальных сетях будет распределен по кластерам: топ-10 инноваций, лонгриды и видеорепортажи об инновациях в российских и зарубежных компаниях, интервью на актуальные темы с их руководителями и представителями профильных подразделений, отвечающих за научные разработки и цифровизацию, обзоры деятельности ведущих вузов в этом направлении, лекции и воркшопы экстраординарных ораторов и новаторских мыслителей, которые вдохновляют на развитие в робототехнике, дизайне и прототипировании, а также прямые эфиры и стримы с непосредственным участием зрителей – всё это ожидает участников этого своеобразного марафона знаний.

Фестиваль Science Fest в таком формате станет круглогодичным, а присоединиться к нему можно будет в любой момент, просто взяв смартфон или планшет в руки. Проект объединит молодых ученых, разработчиков, инженеров, дизайнеров, предпринимателей и всех увлеченных новейшими технологиями, которые смогут свободно обмениваться научными знаниями, цифровым азартом и неповторимой атмосферой вовлеченности в любимое дело. Наука и инновации становятся ближе с каждым днем.

Science Fest станет первым подобным проектом в российском онлайн-пространстве. Контент Фестиваля будет транслироваться на онлайн-площадках Фонда Росконгресс, включая YouTube-канал «Росконгресс-ТВ», официальный сайт и социальные сети, а также на ресурсах партнеров Фестиваля.

Официальный сайт Фестиваля Science Fest: www.science-fest.ru.

Официальные аккаунты Фестиваля Science Fest в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/sciencefestspb

Facebook: https://www.facebook.com/sciencefestru/

Instagram: https://www.instagram.com/science_fest/