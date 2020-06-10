Вопрос дня: А почему такое стало возможным?

Тутта ЛАРСЕН, ведущая Радио «КП» (97,2 FM):

- Мне подруга прислала видео, которое снял ее муж, он ехал на мотоцикле и чудом не оказался в этом замесе... То, что Михаил пьющий человек, знают все. Он на съемочную площадку приезжал и вываливался из машины. Но все много лет этому умилялись. На Западе за такое просто лишишься работы.

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского госцирка на Вернадского:

- Все коллеги знали о его проблемах с алкоголем, это не тайна. Семья должна была что-то предпринять - закодировать, зашить его. А теперь ему придется отвечать по всей строгости, перед законом все равны.

Сергей СЕЛИН, заслуженный артист РФ:

- Обстоятельства еще не выяснены. Мы до конца всего не знаем. Возможно, была и техническая неисправность. Я знаю лично Михаила. Мне будет очень обидно, если все окажется так, как нам показывают. Он сверхталантливый артист, добрый человек.

Наталья КАТАЕВА, сестра Нонны Мордюковой, художник по костюмам:

- Очень много зависит не только от семьи - артисты редко бывают дома, но и от тех, кто рядом с ними в театре, на съемочной площадке. Я помню съемки фильма «Отчий дом» - там моя Нонна играла главную роль. И Петр Олейников там всегда был под хмельком. Так режиссер Лев Кулиджанов глаз с него не спускал. А мне часто наказывал: «Наташ, ты заговори его, отвлеки».

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач России, депутат Госдумы:

- Этот случай - особый. Все-таки популярный деятель культуры. Причем оппозиционного тренда. Критик властей. Но у него явный алкоголизм. Все это видят. Но - молчок. Потому как у ответственных товарищей, которые могли бы на него повлиять, еще с советских времен особое отношение к лицедеям и бузотерам.

Екатерина ВЕЛИКАНОВА, домохозяйка, слушательница Радио «Комсомольская правда»:

- А где все мы бываем, когда наши друзья, родные садятся за руль под градусом? Мы ж оправдываем - он же чуть-чуть, рюмочку, капельку. А надо бить по рукам - даже за капельку.