Число заболевших коронавирусом в России на 10 июня 2020 составило 485 253 человека
За прошедшие сутки в России выявили 8595 заболевших коронавирусом. Общее число носителей вируса - 485 253 человек.
- За сутки полностью выздоровели 11 709 человек. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исходов, выздоровели 242 397 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса
Наибольший суточный прирост больных зафиксирован в Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Воронежской областях.
В эпоху снятия ограничений необходимо соблюдать несколько важных правил, чтобы вернувшись на работу не подхватить болезнь. Врач общей практики «Европейского Медицинского Центра» Александр Доленко рассказал о них:
- Столы стоят вплотную? Раздвиньте их на 1,5 метра.
- Самые опасные места в офисе: кулер, общий принтер, туалеты, курилки.
- Потрогали кнопки в лифте, ручку двери, воспользовались оргтехникой — обработайте руки.
- Начальству стоит подумать о введение обеденного графика по группам, чтобы народ не толпился.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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