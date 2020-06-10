2020-06-10T00:45:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 10 июня 2020 составило 485 253 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом на 10 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки в России выявили 8595 заболевших коронавирусом. Общее число носителей вируса - 485 253 человек.

- За сутки полностью выздоровели 11 709 человек. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исходов, выздоровели 242 397 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса

Наибольший суточный прирост больных зафиксирован в Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Воронежской областях.

В эпоху снятия ограничений необходимо соблюдать несколько важных правил, чтобы вернувшись на работу не подхватить болезнь. Врач общей практики «Европейского Медицинского Центра» Александр Доленко рассказал о них:

- Столы стоят вплотную? Раздвиньте их на 1,5 метра.

- Самые опасные места в офисе: кулер, общий принтер, туалеты, курилки.

- Потрогали кнопки в лифте, ручку двери, воспользовались оргтехникой — обработайте руки.

- Начальству стоит подумать о введение обеденного графика по группам, чтобы народ не толпился.

Остальные правила читайте здесь.

Москва выходит из режима изоляции.C 9 июня в столице отменены почти все ограничительные меры. Москва возвращается к нормальной жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

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