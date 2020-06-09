Эксперт предложил создать базу данных "пьяных водителей"

Очередная авария, виновником которой стал нетрезвый водитель, произошла накануне вечером на Садовом кольце в российской столице. Поздно вечером 8 июня джип за рулем которого находился известный актер Михаил Ефремов на приличной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком одной из фирм доставки еды. Позже стало известно, что 57-летний водитель грузовика скончался в больнице от полученных травм. Как сообщают столичные СМИ, есть подозрение, что Ефремов уснул или потерял сознание при управлении автомобилем. Приехавшие сотрудники полиции также зафиксировали у виновника аварии признаки алкогольного опьянения. Позднее анализ показал концентрацию алкоголя в крови актера не ниже 2,1 промилле. Как отмечает генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности», ответственный секретарь рабочей группы регуляторной гильотины по безопасности дорожного движения Вадим Мельников, таких последствий зачастую можно избежать, если принимать своевременные меры на государственном уровне. - В первую очередь это касается особого контроля за людьми, которые демонстрируют склонность к употреблению алкоголя в публичном пространстве. Более интенсивный контроль со стороны медучреждений, особенно при прохождении освидетельствований медицинских комиссиях. В данной ситуации однозначно были событийные предпосылки, связанные с употреблением алкоголя. Очень важно, чтобы начали работать именно превентивные меры, так как выявить и остановить пьяного за рулем гораздо сложнее, чем сделать так, чтобы он не сел за руль вовсе, - подчеркнул Мельников. Он также отметил, что сейчас очень важно привлечь как можно больше внимания к данной проблеме, так как за время самоизоляции у граждан изменился и ритм жизни, и пищевые привычки. Бокал вина вполне мог стать для кого-то привычным дополнением к обеду. И теперь он может остаться незамеченным ровно до такого-вот критичного напоминания. По словам эксперта, данный вопрос уже неоднократно поднимался на обсуждении всех уровней, и все базы данных, которые позволили бы налагать ограничения или дополнительные проверки также существуют. Необходимо законодательное решение, которое бы позволило начать эту деятельность. - Эта проблема существует не первый день, пришла пора переходить от обсуждения к решительным действиям, - отметил Вадим Мельников. К слову, в странах Европы алкоголь за рулем является не только поводом для крупного штрафа или заключения под стражу, но и как раз - для пристального внимания дорожной полиции. В Швеции, к примеру, водителя, попавшегося на злоупотреблении за рулем, после возвращения прав могут регулярно проверять дорожные инспекторы, которые приезжают к нему на дом или к месту работы для экспресс-анализа или визуальной оценки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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