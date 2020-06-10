Андрей Воробьёв: С 1 января городских свалок больше не будет. Тема закрыта

Местные рассказывают: мусорный полигон в окрестностях города Ожерелье, который входит в нынешний городской округ Кашира, закладывали еще в 1960-е. Отходы, как водится, долгие годы хоронили по старинке: сначала заполнились вырытые под это котлованы, затем поползла вверх мусорная горка. Что и говорить, свалка довольно долго в буквальном смысле отравляла жизнь жителям Ожерелья, Каширы и соседних деревень.

- Запах ветром порой несло такой, что хоть в обморок падай, - вспоминает жительница Каширы Марина Губина.

Но в 2013-м Московская область стала наводить порядок с полигонами вредных бытовых отходов - на тот момент их было 39. Самые проблемные точки начали закрывать. Полигон «Каширский», который был одним из самых больших в Подмосковье, закрыли в 2017 году. Там была запущена программа рекультивации.

Теперь вместо свалок в Подмосковье строят сеть комплексов по переработке отходов (КПО). Через год их должно быть 11. Плюс 4 завода по энергетической утилизации отходов, оставшихся после сортировки, которые построят через пару лет. И то и другое - экологически безопасные объекты, их строят по самым современным технологиям.

Теперь столичный регион будет не закапывать свой мусор, а перерабатывать. Полезные фракции, вторсырье, будут возвращаться в оборот.

Так, в Кашире открылся современный комплекс переработки отходов «Дон». Символическую кнопку старта нажали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов (на фото).

Современный комплекс по переработке отходов (КПО) за работой. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ.

«ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ ВЫСТРОИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ»

- С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта, - отметил Андрей Воробьёв. - Решением федерального правительства на это выделяются деньги, полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности. В короткие сроки построены самые современные комплексы, отвечающие современным мировым стандартам. Только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей мы сможем выстроить новую систему обращения с отходами, главными критериями которой являются максимальный рециклинг, безопасность и экологичность.

Через сортировку КПО будет проходить до 300 тысяч тонн отходов. Причем больше 50% пойдет на переработку и вторичное использование.

На предприятии созданы 450 рабочих мест - комплекс работает круглосуточно, в четыре смены.

Линия сортировки, конечно, впечатляет. (См. «Конкретно».) Мощные сепараторы помогают автоматике «выбирать» из потока отходов, движущихся по ленте, пригодные для дальнейшей переработки фракции. К таковым относятся пластик, бумага, стекло, металлы. А вот всю органику в отдельных помещениях с помощью компостирования за несколько недель будут превращать в технический грунт, который пригодится для рекультивации закрытых мусорных полигонов и отсыпки дорог.

КАК ГРАМОТНО ПЕРЕРАБОТАТЬ ОТХОДЫ

- В регионах, где стартовала реформа по раздельному сбору, она как раз воплощается в таких объектах, - прокомментировала работу КПО «Дон» Виктория Абрамченко. - Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков прошлого в виде свалок. Нацпроект «Экология» - это проект про то, как грамотно переработать отходы и извлечь все полезные фракции, чтобы получить вторичные материальные ресурсы.

- Сегодня в России 95% коммунальных отходов вывозится на полигоны, где фактически закапывается в землю, - сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. - Современные КПО позволяют перерабатывать и повторно использовать полезные фракции - бумагу, стекло, металлы, пластик, что обеспечивает ощутимые экономические и экологические эффекты.

Он напомнил, что для компании «РТ-Инвест» комплекс переработки отходов - уже третий по счету, запущенный в Подмосковье. Ранее аналогичные КПО заработали в Коломне и Сергиевом Посаде.

- Еще один планируется запустить в Можайском городском округе до конца года, - отметил Чемезов.

МНЕНИЕ

Тимур УСМАНОВ, член Центрального совета и председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы:

- Сегодня Подмосковье - это ключевой регион с точки зрения национального проекта «Экология». Пятая часть всех отходов проходит через область, тут все основные вызовы. И то, что область с нуля уже сейчас сделала абсолютно новую отрасль, - это серьезный вклад в общее дело. Организован раздельный сбор отходов, полигоны закрываются и, что важно, - рекультивируются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рекультивация закрытых полигонов

На днях Андрей Воробьёв в Рузском городском округе проверил, как идут работы по ликвидации негативного воздействия свалки «Щелканово».

- В 2013 году я обратился к президенту за поддержкой по закрытию свалок, - напомнил губернатор, беседуя с местными жителями. - В Подмосковье было 39 полигонов. На них не существовало никакой технологии - просто бросали мусор и присыпали землей. Не было ни сепарации, ни переработки. Все это превращалось в зловоние. В 2020-м мы закроем все свалки. Останется только «Тимохово», которое уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов. Мы открываем на удаленных территориях мощные, современные, соответствующие самым высоким экологическим требованиям КПО.

Работы на свалке «Щелканово» планируют завершить уже в конце июля. Отсюда вывезли около 20 тыс. тонн отходов и 5,1 тыс. тонн фильтрата. Далее должны сделать «глиняный замок» и подпорную стену из габионов. (Так называют «заборы» из крепкой сетки, которую заполняют камнями - получается эффектный элемент ландшафта.)

КОНКРЕТНО

Как на КПО перерабатывают отходы

Попадая в цех сортировки каширского КПО «Дон», отходы проходят 10 этапов:

1. Привезенные отходы попадают в пакеторазрыватель, после чего попадают на ленты. Причем мусор из синих и серых баков не смешивается.

2. Во время предварительной ручной сортировки сотрудники отбирают крупный мусор (большие куски картона или пленки, одежду, обувь, ветошь и др.).

3. Далее барабанный грохот - так называется большое устройство, которое «просеивает» мусор - направляет на разные линии мелкие фракции с органикой и все остальное.

4. Большие магниты (магнитные сепараторы) забирают из крупных фракций черные металлы.

5. Оптические сепараторы сначала отбирают смешанные полимеры (ПЭТ, флаконы, тюбики, канистры).

6. Затем из них отдельно выделяются ПЭТ-бутылки.

7. Цветные металлы собираются с помощью вихретокового сепаратора.

8. Далее баллистические сепараторы разделяют полимеры на плоские (2D) и объемные (3D).

9. Ручная досортировка. Сотрудники КПО еще раз осматривают потоки «отсева» после механического и оптических сепараторов. Фракции, которые можно использовать в переработке, направляются во вторсырье.

10. Финальный этап - автоматический горизонтальный пресс прессует вторсырье в брикеты. Разделяя по фракциям, естественно.

КСТАТИ

До конца нынешнего года будут закрыты мусорные полигоны «Ядрово», «Лесная», «Малая Дубна», «Сабурово», «Шатурский», «Озеры» и «Торбеево».