«Когда были большие простои в работе, Ефремов начинал пить»: Писатель Натапов высказался о смертельной аварии

Страшная авария, которую устроил в центре Москвы пьяный актер Михаил Ефремов, взволновала весь эстрадный цех.

Знакомый Ефремова писатель Леонид Натапов уверен, что за погибшего водителя грузовика Михаила все-таки отправят за решетку.

- Я думаю, это будет показательный процесс. Пресса подняла шум, поэтому, скорее всего, Ефремова посадят, - сказал kp.ru драматург Леонид Натапов.

- Думаете, 12 лет ему дадут?

- Может быть, учитывая народную любовь к таланту Ефремова, дадут ему лет 8, а потом за хорошее поведение еще сбросят...Но отреагировать власти обязаны.

- Как думаете, что происходит с Ефремовым, как он попал в такой переплет?

- Он гениальный актер, но, увы, опустившаяся пьянь. Уже самоконтроль утерян...Даже грустно...И потом, Ефремов уже не так был востребован в последнее время, как раньше. Когда были такие большие простои в работе, Ефремов начинал пить. Бесконтрольно! Все мы любители махнуть по чуть- чуть, но Ефремов пил до потери сознания. Единственное, что может спасти Ефремова, если адвокат предоставит справку о его невменяемости, докажет, что у него психика на почве пьянки полетела.

Напомним, после смертельного ДТП Михаила Ефремова до 9 августа отправили под домашний арест в его столичную квартиру в Плотниковом переулке/

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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