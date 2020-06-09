2020-06-10T01:28:54+03:00
Звезды

«Когда были большие простои в работе, Ефремов начинал пить»: Писатель Натапов высказался о смертельной аварии

По мнению драматурга, актер сможет избежать тюрьмы, если его признают психически невменяемым
Алина ЧЕРНОВА
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Михаил Ефремов пока находится под домашним арестом.Михаил Ефремов пока находится под домашним арестом.
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Страшная авария, которую устроил в центре Москвы пьяный актер Михаил Ефремов, взволновала весь эстрадный цех.

Знакомый Ефремова писатель Леонид Натапов уверен, что за погибшего водителя грузовика Михаила все-таки отправят за решетку.

- Я думаю, это будет показательный процесс. Пресса подняла шум, поэтому, скорее всего, Ефремова посадят, - сказал kp.ru драматург Леонид Натапов.

- Думаете, 12 лет ему дадут?

- Может быть, учитывая народную любовь к таланту Ефремова, дадут ему лет 8, а потом за хорошее поведение еще сбросят...Но отреагировать власти обязаны.

- Как думаете, что происходит с Ефремовым, как он попал в такой переплет?

- Он гениальный актер, но, увы, опустившаяся пьянь. Уже самоконтроль утерян...Даже грустно...И потом, Ефремов уже не так был востребован в последнее время, как раньше. Когда были такие большие простои в работе, Ефремов начинал пить. Бесконтрольно! Все мы любители махнуть по чуть- чуть, но Ефремов пил до потери сознания. Единственное, что может спасти Ефремова, если адвокат предоставит справку о его невменяемости, докажет, что у него психика на почве пьянки полетела.

Напомним, после смертельного ДТП Михаила Ефремова до 9 августа отправили под домашний арест в его столичную квартиру в Плотниковом переулке/

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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