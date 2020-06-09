«Когда были большие простои в работе, Ефремов начинал пить»: Писатель Натапов высказался о смертельной аварии
Страшная авария, которую устроил в центре Москвы пьяный актер Михаил Ефремов, взволновала весь эстрадный цех.
Знакомый Ефремова писатель Леонид Натапов уверен, что за погибшего водителя грузовика Михаила все-таки отправят за решетку.
- Я думаю, это будет показательный процесс. Пресса подняла шум, поэтому, скорее всего, Ефремова посадят, - сказал kp.ru драматург Леонид Натапов.
- Думаете, 12 лет ему дадут?
- Может быть, учитывая народную любовь к таланту Ефремова, дадут ему лет 8, а потом за хорошее поведение еще сбросят...Но отреагировать власти обязаны.
- Как думаете, что происходит с Ефремовым, как он попал в такой переплет?
- Он гениальный актер, но, увы, опустившаяся пьянь. Уже самоконтроль утерян...Даже грустно...И потом, Ефремов уже не так был востребован в последнее время, как раньше. Когда были такие большие простои в работе, Ефремов начинал пить. Бесконтрольно! Все мы любители махнуть по чуть- чуть, но Ефремов пил до потери сознания. Единственное, что может спасти Ефремова, если адвокат предоставит справку о его невменяемости, докажет, что у него психика на почве пьянки полетела.
Напомним, после смертельного ДТП Михаила Ефремова до 9 августа отправили под домашний арест в его столичную квартиру в Плотниковом переулке/
Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Михаил Ефремов в суде так и не попросил прощения у семьи погибшего в аварии курьера
Артиста, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отправили под домашний арест на два месяца (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»