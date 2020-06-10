2020-06-10T23:40:50+03:00
Общество

«Речной дозор» Молодежное эко-движение берет на контроль состояние российских водоемов

Юные эко-волонтеры также будут убирать мусор на берегах и проводить эколого-просветительские мероприятия
Анна ГЛАДКИХ
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На основе данных всех отрядов «Речного дозора» будет создана интерактивная карта экологического состояния российских рек. Фото: shutterstock.com.На основе данных всех отрядов «Речного дозора» будет создана интерактивная карта экологического состояния российских рек. Фото: shutterstock.com.
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В России набирают обороты эко-инициативы некоммерческого фонда общественного экологического развития «Без рек как без рук». Основной сферой его деятельности являются просветительская и научно-практическая работа по сохранению и восстановлению экосистем рек и водоемов на территории Российской Федерации. Девиз Фонда - «Без рек как без рук».

В 2018 Фонд создал экологическое движение «Речной дозор». А в прошлом году проект по созданию отрядов молодежного экологического движения «Речной дозор» на Волге уже стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

На этот раз в Ленинградской области созданы отделения в рамках реализации проекта «Молодежное общественное движение «Речной дозор» – за чистые реки Ленинградской области!», который стал победителем конкурса по предоставлению субсидии из бюджета региона социально ориентированным некоммерческим органнизациям. Три отделения молодежного движения созданы на базе местных образовательных и молодежных организаций в трех городах Ленинградской области - Волхове, Киришах и Приозерске.

- Цель движения – вовлечение российской молодежи в решение экологических проблем регионов в вопросах сохранения водных ресурсов, развитие научно-исследовательской деятельности в области прикладной экологии, стимулирование участия молодых в волонтерской деятельности, воспитание ответственного и бережного отношения к природным богатствам страны, – отмечают в Фонде.

Как отмечают в Фонде, основная цель проекта – участие молодежи в природоохранной деятельности путем проведения регулярных наблюдений за качеством речной воды. В каждом отряде движения – по 10-12 волонтеров, задача которых – следить за состоянием водных объектов и информировать об этом надзорные органы: Росприроднадзор, МЧС, Минприроды, общественность и СМИ. Юные экологи отбирают пробы воды и проводят анализ качества гидрохимических параметров. Для этого обучают диагностике речной воды и обеспечивают необходимым для проведения мониторинга оборудованием.

Контроль качества воды во всех города проекта будет проводиться по единой методике и с помощью однотипного оборудования, что сделает результаты, полученные в разных городах, сопоставимыми.

Помимо контроля состояния рек, эко-активисты также будут убирать мусор на берегах и проводить эколого-просветительские мероприятия.

На основе данных всех отрядов «Речного дозора» будет создана интерактивная карта экологического состояния российских рек.

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