2020-06-12T15:16:31+03:00
Звезды

«Больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью»: Анна Седокова сделала неожиданное заявление

Певица решила поменять свою жизнь
Ирина СУХАНОВА
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Анна Седокова устаа от своего имиджа сексапильной красотки. Фото: Инстаграм.Анна Седокова устаа от своего имиджа сексапильной красотки. Фото: Инстаграм.
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Анна Седокова прославилась в составе девичьего трио «ВИА Гра». С тех пор певица уже много лет строит сольную карьеру, но образ сексапильной глупышки настолько прочно приклеился к ней, что отделаться от него Анна не может, как бы она ни старалась. Артистку возмущает, что многие видят в ней только тело – хотя, по ее мнению, ей есть что предложить поклонникам помимо своих ярких внешних данных. В Инстаграме Анна дала отпор тем, кто критикует ее снимки и то, что она делает.

- Вот вы скажете: «Ты ведь сама виновата. Постила свои голые фотки». Постила, не спорю, и буду постить. Но вместе, рядом, я делала публикации о книгах, бизнесе, психологии, семейных ценностях, любви, но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое. Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах, но если вы видите только стринги,это не мои проблемы, а ваши, - написала Седокова на своей странице.

Певица не скрывает, что устала от своего сексапильного образа, и заявляет, что не собирается развлекать тех, кто заходит на ее страницу в Инстаграме исключительно ради того, чтобы полюбоваться на ее пышные прелести.

- Я выросла. Я больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам. Я не знаю, что дать тем, кто приходит в мою страницу и в мою музыку за этим. Все это такой же стереотип, как сказать: пошути-ка сейчас комику, это слишком просто, - считает Анна. - Я буду петь для тех, для кого важна моя Музыка. И пусть со мной останутся только те, для кого это важно.

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Анна поделилась снимком в нижнем белье
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37-летняя певица сейчас переосмысливает и перестраивает свою жизнь. Недавно Седокова рассказала, что, несмотря на вынужденный перерыв в работе – все концерты и гастроли отменены из-за коронавируса – певица умудрилась купить вторую квартиру. Правда, она до сих пор не выплатила ипотеку за первую. Но, видимо, посчитала, что потянет оплату сразу двух апартаментов.

- Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру, - сообщила гордая обладательница квадратных метров в новостройке.

А за неделю до этого Седокова рассказала в Инстаграме, что погасила десятую часть ипотеки за первую квартиру. Так что, видимо, с финансами у Анны все в порядке.

- Я собой очень горжусь! Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я ничего не сделала. Производительность на нуле. Но начался новыи день. Я встала, приняла ледянои душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно, - сообщила экс-«ВИА Гра».

Перестраивает Седокова и свой модный бизнес. Анна – владелица собственного бренда одежды. Во время карантина дела в ее магазинах пошли на спад, и артистка решила закрыть розничные точки, сосредоточившись на онлайн-продажах.

- Нам нет смысла платить типичную аренду там, где больше нет типичного количества посетителей. И я не очень верю, что они летом вернуться, - рассказала певица своим подписчикам. - А даже если и так ежедневно наш сайт посещает больше 10 тысяч человек, торговые центры сейчас не больше 100. И, не смотря на это, владельцы продолжают предлагать оплачивать ту же арендную плату.

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Анна с бойфрендом Янисом Тиммой
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В личной жизни артистки сейчас все более чем радужно: Анна встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен, играющий за команду «Химки», на 9 лет моложе певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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