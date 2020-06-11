Где будут учиться дети звезд: Дочь Немцова хочет стать журналистом, а сын Михайлова - юристом

В этом году школьные выпускные прошли в непривычном для детей онлайн-формате. На носу тревожные ЕГЭ и поступление в вуз. Детям знаменитостей этих хлопот тоже не избежать. Хотя в отличие от многих других выпускников у них есть уверенность: не поступят на бюджетные места - смогут учиться платно.

Наследница Климовой не пошла в актрисы

Дочь политика Бориса Немцова и пиарщицы Екатерины Одинцовой Дина окончила школу с золотой медалью. Помимо московской школы, за плечами у дочери покойного политика двухмесячные курсы в Стэнфордском университете.

Борис Немцов. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

Наследница Бориса Немцова Дина поступает в Высшую школу экономики.Фото: Instagram.com

- После Стэнфорда я решила вернуться в Россию, потому что не хочу тратить столько денег на бакалавриат (1 млн 173 тыс. руб. в год. - Ред.). Возможно, я туда еще вернусь за какими-то курсами или поступлю потом в магистратуру (1 млн 656 тыс. руб. в год. - Ред.), - рассказала «КП» 17-летняя Дина Немцова. - И потом меня не очень устраивает специфика Северной Калифорнии. Туда съезжается много умных ребят, поэтому сложно найти достойную подработку. Большинство студентов там работают официантами, поскольку не могут устроиться туда, где им интересно. Поскольку я хочу работать в медиа и маркетинге, в Москве у меня будет больше возможностей для стажировки.

Как рассказывает Дина, она выбрала сразу два направления: медиабизнес и дизайн.

- Я буду поступать на факультет медиакоммуникации в Высшую школу экономики (обучение там ведется на русском и английском языках и стоит 540 тыс. руб. в год. - Ред.) и в Британскую школу дизайна (выпускники, обучаясь в России, получают международную степень бакалавра искусств. - Ред.), - рассказала Дина.

Кстати, журналистику выбрала и старшая дочь актрисы Екатерины Климовой - 18-летняя Лиза Хорошилова. Отец девушки - ювелир Илья Хорошилов. Окончив школу в прошлом году, Лиза мудро взяла тайм-аут, чтобы за год окончательно определиться с выбором профессии. Сейчас она планирует подавать документы в МГИМО (стоимость обучения - 572 тыс. руб. в год) и в МГУ на факультет журналистики (391 тыс. руб. в год. - Ред.).

Наследница Екатерины Климовой не пошла в актрисы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь Екатерины Климовой Лиза пойдет учиться в МГУ или в МГИМО.Фото: Instagram.com

Фрол Малинин станет режиссером

А вот сын Стаса Михайлова Никита (наследник артиста от первого брака. - Ред.) решил сменить военную стезю на юридическую. Сам артист после школы поступил в Минское училище гражданской авиации и хотел, чтобы его сын получил армейскую закалку. Три года Никита провел в Ставропольском президентском кадетском училище.

- Армия дает возможность от маминых домашних пирожков абстрагироваться, - объясняет Стас Михайлов. - Это возможность научиться самостоятельности.

Но в итоге наследник Михайлова все-таки выбрал юриспруденцию.

- Никита никогда не хотел быть военным, просто Сочи - курортный город, мы боялись, что внук попадет в дурную компанию, - рассказала «КП» бабушка Никиты, бывшая теща певца Антонина Федоровна Горб. - В училище ему дали правильные ориентиры - он не курит, не выпивает, его хвалят. Внука заинтересовал юридический факультет Сочинского государственного университета, Стас будет оплачивать обучение. Сказал Никите: «Выполнишь план, подарю тебе машину».

Младший сын певца Александра Малинина Фрол выбрал творческое направление и остановился на Университете кинематографии в Мюнхене. Парень увлекается рисованием, но мечтает стать режиссером.

У мужа Кристины Орбакайте Михаила Земцова американское гражданство. Их дочь Клава учится в США. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

КСТАТИ

Внучка Пугачевой из-за карантина застряла в Нью-Йорке

Многие дети знаменитостей учатся за границей. Так, например, сын солиста группы «Би-2» Левы в прошлом году поступил в тайский вуз.

- Федя окончил первый курс в университете в Бангкоке. Он там учится на факультете мультимедиа и режиссуры, - рассказал «КП» музыкант.

8-летняя дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова учится в нью-йоркской школе.

- У Кристины есть квартира в Майами, но несколько лет назад они с мужем купили еще апартаменты в Нью-Йорке. В прошлом году в местную школу пошла учиться их дочь Клавдия, - делятся с «Комсомолкой» друзья певицы. - Клавдия обещала своей бабушке Алле Пугачевой, что вернется в Москву в мае. Но, увы, из-за карантина Клавдия с родителями застряла в Нью-Йорке.

Клавдия, как и Кристина в детстве, увлекается балетом.

- Клавочка не чувствует разницы между русским и английским, - рассказывала «КП» Кристина Орбакайте.

После карантина семья Кристины вернется в Россию и первым делом поедет к Алле Пугачевой и Максиму Галкину в деревню Грязь. Там Клавдия обожает проводить время с двойняшками Гарри и Лизой.

Пугачева не скрывает, что к внучке она относится с особой теплотой. Даже как-то призналась, что ее коллекция бриллиантов - приданое для Клавдии.