Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 июня 2020: 8 404 человек заболели за сутки

В России коронавирусом, по данным на 10 июня, заболели еще 8404 человек в 83 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 493 тысяч заболевших.

- Среди новых заболевших за последние сутки 34,8% не имели клинических проявлений болезни, - уточнили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1195 человек, в Московской области - 735, Санкт-Петербурге – 313, Нижегородской области – 304, Свердловской – 284, Воронежской – 242, Ханты-Мансийском АО – 197, Ростовской области - 192, Иркутской – 182, Красноярском крае – 174.

Общая цифра заболевших в России с начала пандемии – 493 657 человек в 85 регионах. Зафиксировано 6 358 летальных исходов.

- За сутки в России полностью выздоровели 10 386 человек, а за все время эпидемии – 252 783 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последние сутки в стране провели 290 тысяч тестов на COVID 2019, а всего за время пандемии – более 13,5 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 318 274 человек.

В мире на утро 10 июня зарегистрировано 7 241 550 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 124 325 случаев, что является 1,75%.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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