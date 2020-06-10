Геннадий Онищенко - о Михаиле Ефремове: Ещё с советских времён у нас особое - терпимое - отношение к лицедеям-бузотёрам

- Геннадий Григорьевич! Актёр Михаил Ефремов устроил аварию - со смертельным исходом. Почему такое стало возможным?

- В каком плане?

- А в таком, что случай-то, в общем-то и, к великому сожалению, не такой уж редкий. Ели не сказать - типичный. Подобных же трагедий было немало...

Геннадий Онищенко - о Михаиле Ефремове 00:00 00:00

- Этот случай - особый.

Все-таки - известный, достаточно популярный деятель культуры, все-таки - заслуженный мастер сцены.

Причем - такого оппозиционного тренда. И критика, и выступления у него были такие - оппозиционные. То есть, критика и политического руководства, и руководства правительства и так далее.

- А причина-то трагедии в чем? В аварии погиб человек - трудяга, отец семейства - Сергей Захаров...

- Ну, с ним, с Ефремовым - что? У него явный диагноз: алкоголизм. Давно. Все это видят и об этом знают.

Но, если, что называется, смотреть в корень этой драмы, этой чудовищной трагедии... В основе происшедшего - привитое в советское время особое - терпимое - отношение к лицедеям.

- А поконкретнее?

- Ведь и в советское время бузотерили у нас и киноактеры, и деятели культуры, особенно те, которые были на слуху, на виду и так далее.

Но это - второе.

А ужас-то весь в том, что он не первый раз за рулем в таком драбадане находился, в дым, как говорят. Когда это все обходилось (без смертельных случаев), ему это просто сходило с рук.

- То есть - безнаказанность?

- Даже не безнаказанность...

- Даойные стандарты?

- Даже не двойные стандарты, двойные стандарты - для других целей.

А здесь - со стороны ответственных товарищей, которые могли бы на ситуацию как-то повлиять - вот такая нетребовательность к деятелям культуры, к их моральному поведенческому облику.

Ну, то, что он - еще и алкоголик, это тоже, кстати, часть этой проблемы.

Ну, и то, что он убил человека, а он убил человека... Какие бы там не были «смягчающие оценки» и попытки исключить…(справедливое наказание.) Он должен понести наказание в полной мере, в соответствии с законом.

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