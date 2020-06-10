Новый чемпион UFC будет коронован на «бойцовском острове»

Президент UFC Дана Уайт объявил, что титульный бой между экс-чемпионом в полулегком весе Хосе Альдо и Петром Яном пройдет на турнире UFC 251, который станет первым событием на “бойцовском острове” Яс, недалеко от Абу-Даби.

Это тот самый остров, о котором говорил Дана Уайт в разгар пандемии. Тот самый, до которого так и не добрался Хабиб Нурмагомедов для проведения своего боя с Тони Фергюсоном. Бой тогда отменили, но уже во Флориде против Тони вышел Джастин Гэтжи и побил его.

Теперь Хабиб будет биться за чемпионский пояс именно с Гэтжи. На этом острове или где-то еще – пока не известно. Хабибу сейчас не до того, ведь его тренер-отец очень серьезно заболел коронавирусом, и только недавно стал приходить в себя.

Но ясно, что бойцовский остров теперь существует. Это один из 200 маленьких островов Абу-Даби, и он отделен от материка лишь небольшим проливом. Остров Яс находится недалеко от города и добираться из аэропорта туда очень удобно, так как его связывает с большой землей автострада.

Бой Ян-Альдо станет первым событием на “бойцовском острове” Яс, недалеко от Абу-Даби.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава UFC Дэйна Уайт заявил американскому ТВ, что Конор Макгрегор мог быть на месте Джастина Гэтжи и претендовать на титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«У Конора была возможность оказаться на месте Гэтжи, если Хабиб или Тони снимутся с боя. Но он сказал: «Я не боец подмены, я не собираюсь этого делать». Конор не принял бой, но это сделал Гэтжи», - сказал Дана Уайт.

Напомним, что на днях Конор заявил, что заканчивает карьеру бойца UFC, поскольку устал ждать следующего боя. Уайт ответил, что пусть катится на все четыре стороны.

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