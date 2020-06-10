2020-06-10T12:03:47+03:00
Происшествия

Миллиардер из списка Форбс врезался в авто на трассе и скрылся с места ДТП

Топ-менеджер крупной металлургической компании спровоцировал аварию
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Водитель Скании сообщил сотрудникам дорожной полиции о ДТП с участием БМВ X5MВодитель Скании сообщил сотрудникам дорожной полиции о ДТП с участием БМВ X5MФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Это произошло несколько дней назад в Подмосковье на первом километре дороги Звенигород - Аксиньино. На этой узкой трассе нередко возникает затор, и особо нетерпеливые водители порой объезжают пробку по обочине. Такие манёвры довольно часто заканчиваются авариями, наша история - не исключение. Водитель Скании сообщил сотрудникам дорожной полиции о ДТП с участием БМВ X5M, который врезался в него, а после скрылся с места происшествия. Оказалось, что за рулём автомобиля находился довольно известный бизнесмен, входящий в список Форбс.

— Машины двигались в пробке, дорога двухполосная, видимо водителю БМВ ждать не хотелось вместе со всеми, и он поехал по обочине, а вылезти обратно на дорогу решил передо мной. Я его не видел в зеркала, машина у меня высокая, и он меня задел, зеркало себе повредил. Вылез из машины, и стал мне угрожать, что накажет. Я даже выйти из кабины не успел, как он уехал, только сфотографировал вслед, чтобы обратиться в ГИБДД, — рассказал водитель Скании kp.ru

Мужчина так и поступил, оформил ДТП и назвал номер автомобиля, скрывшегося с места. Оказалось, машина принадлежит известному бизнесмену Эдуарду Чухлебову. Нам удалось связаться с помощником миллиардера и выяснить, что произошло в тот день.

Эдуард Чухлебов спровоцировал аварию.

Эдуард Чухлебов спровоцировал аварию.

— Да, действительно, была такая ситуация. Эдуард сам был за рулём, когда произошло столкновение с грузовиком. Видимо, водители повздорили и разъехались, а тот мужчина затаил обиду и решил написать заявление на Эдуарда. Слава богу, никто в аварии не пострадал, - сообщил kp.ru помощник бизнесмена.

Эдуард Чухлебов впервые появился в списке Форбс в 2013, когда были опубликованы данные об акционерах Уральской горно-металлургической компании. Его состояние на тот момент составляло порядка 600 миллионов долларов. Он возглавлял торговое представительство компании в столице с 1999 года. Помимо активов «Кузбассразрезугля» и УГМК, Чухлебов владеет долей в стрелковом клубе «Картечь» в Подмосковье и 80% компании «Р-Пром», которой принадлежит Follow Me Cafе на главной площади сочинской Розы Хутор. Так же миллиардер владеет компанией ООО «Ласт Левел», которая специализируется на разработке программного обеспечения, а так же предоставляет услуги поддержки и сопровождения своих клиентов. Эдуард получает 51% процент прибыли этого предприятия. Чухлебов имеет бизнес, казалось бы, во всех возможных отраслях. Ещё одна компания «Кронсайд» занимается поставкой продуктов питания и напитков в заведения общепита, доля Эдуарда в этом предприятии составляет 75%. А в ООО «Пенсионные инвестиции» Чухлебов владеет 7,5 процентами акций. Компания принимает участие в финансовых сделках, осуществляя проведение расчётов, консультирование по вкладам, выступает в качестве посредника и поручителя. Благодаря своим пакетам акций во многих компаниях Эдуард много лет входит в список «200 богатейших бизнесменов России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заседание суда по делу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова: Прямая онлайн-трансляция из зала суда
В 12.00 9 июня 2020 года в Санкт-Петербурге начинается первое заседание суда по одному из самых резонансных убийств последних лет. Обвиняемый - 63-летний экс-доцент Олег Соколов [прямая онлайн-трансляция]
Новости 24
Против Порошенко возбудили уголовное дело
Для отдыха на российских курортах понадобится три справки
Еще один звездный нарушитель: Гусейна Гасанова лишили водительский прав
Олег Николаев утвердил награду для волонтеров
В России хотят лишать водительских прав за пьяные дебоши
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса
Назван особо опасный период течения коронавируса
В 2020 году ожидается самое сильное в истории падение спроса на газ
В России за сутки 216 человек умерли от коронавируса
Ефремов не станет обжаловать домашний арест
Прокуратура Москвы проконтролирует, чтобы у Ефремова не было поблажек под домашним арестом
Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 113 тысяч
В Хьюстоне Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
ASNA.RU развивает доставку из аптеки вместе с Яндекс.Такси и Сбербанком
В России не стали вводить запрет на увольнения во время пандемии
Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Эксперт рассказал о четырёх способах экономии для автомобилиста
Названы российские вузы, вошедшие в список лучших в мире
Последние новости на утро 10 июня 2020: суд назначил Ефремову два месяца домашнего ареста
На Гаити от коронавируса умер Эммануэль Кантав - министр по социальным вопросам