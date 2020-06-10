Миллиардер из списка Форбс врезался в авто на трассе и скрылся с места ДТП

Это произошло несколько дней назад в Подмосковье на первом километре дороги Звенигород - Аксиньино. На этой узкой трассе нередко возникает затор, и особо нетерпеливые водители порой объезжают пробку по обочине. Такие манёвры довольно часто заканчиваются авариями, наша история - не исключение. Водитель Скании сообщил сотрудникам дорожной полиции о ДТП с участием БМВ X5M, который врезался в него, а после скрылся с места происшествия. Оказалось, что за рулём автомобиля находился довольно известный бизнесмен, входящий в список Форбс.

— Машины двигались в пробке, дорога двухполосная, видимо водителю БМВ ждать не хотелось вместе со всеми, и он поехал по обочине, а вылезти обратно на дорогу решил передо мной. Я его не видел в зеркала, машина у меня высокая, и он меня задел, зеркало себе повредил. Вылез из машины, и стал мне угрожать, что накажет. Я даже выйти из кабины не успел, как он уехал, только сфотографировал вслед, чтобы обратиться в ГИБДД, — рассказал водитель Скании kp.ru

Мужчина так и поступил, оформил ДТП и назвал номер автомобиля, скрывшегося с места. Оказалось, машина принадлежит известному бизнесмену Эдуарду Чухлебову. Нам удалось связаться с помощником миллиардера и выяснить, что произошло в тот день.

Эдуард Чухлебов спровоцировал аварию.

— Да, действительно, была такая ситуация. Эдуард сам был за рулём, когда произошло столкновение с грузовиком. Видимо, водители повздорили и разъехались, а тот мужчина затаил обиду и решил написать заявление на Эдуарда. Слава богу, никто в аварии не пострадал, - сообщил kp.ru помощник бизнесмена.

Эдуард Чухлебов впервые появился в списке Форбс в 2013, когда были опубликованы данные об акционерах Уральской горно-металлургической компании. Его состояние на тот момент составляло порядка 600 миллионов долларов. Он возглавлял торговое представительство компании в столице с 1999 года. Помимо активов «Кузбассразрезугля» и УГМК, Чухлебов владеет долей в стрелковом клубе «Картечь» в Подмосковье и 80% компании «Р-Пром», которой принадлежит Follow Me Cafе на главной площади сочинской Розы Хутор. Так же миллиардер владеет компанией ООО «Ласт Левел», которая специализируется на разработке программного обеспечения, а так же предоставляет услуги поддержки и сопровождения своих клиентов. Эдуард получает 51% процент прибыли этого предприятия. Чухлебов имеет бизнес, казалось бы, во всех возможных отраслях. Ещё одна компания «Кронсайд» занимается поставкой продуктов питания и напитков в заведения общепита, доля Эдуарда в этом предприятии составляет 75%. А в ООО «Пенсионные инвестиции» Чухлебов владеет 7,5 процентами акций. Компания принимает участие в финансовых сделках, осуществляя проведение расчётов, консультирование по вкладам, выступает в качестве посредника и поручителя. Благодаря своим пакетам акций во многих компаниях Эдуард много лет входит в список «200 богатейших бизнесменов России».