2020-06-10T13:01:54+03:00
Политика

Путин проголосует за поправки традиционным способом

В Кремле объяснили, почему не пригласили на Парад Зеленского
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Владимир Путин.Президент Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Владимир Путин не изменит традиции лично приезжать на участок для голосования и в этом году. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства намерен «по-старинке» поставить галочку в бюллетене, хотя как все жители столицы имеет возможность сделать свой выбор через электронную систему.

- Пока он планирует голосовать лично, - сказал Песков.

А вот с датой президент пока не определился.

- Путин может проголосовать в любой из семи дней, - не стал снимать интригу спикер Кремля.

Песков озвучил список президентов и премьеров, уже подтвердивших свое присутствие на Параде Победы 24 июня.

- Подтвердили свое участие лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии, - перечислил он. - Целый ряд лидеров также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день.

То есть никакого напряжения из-за отсутствия в этом перечне Александра Лукашенко пока нет. А президента Украины никто на Парад и не звал.

- Насколько я знаю, приглашение не отправлялось, - сказал Песков. - Акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах. И ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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