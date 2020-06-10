Как мы будем жить после пандемии: Карантин снимается, но маски и перчатки остаются надолго

«Вирус с нами навсегда!» - буквально в один голос сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по коронавирусу в среду, которое провел премьер Михаил Мишустин.

На первый этап снятия ограничений из-за коронавируса уже перешел 41 регион, еще 10 регионов к этому готовы. А 6 регионов перешли на второй этап снятия ограничений, сообщила Попова. По ее словам, среднесуточный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снизился до 1,7%.

- 17 марта среднесуточный темп составлял почти 30%, на 21 апреля - 14%, на 10 мая - 7%, на 10 июня он составляет 1,7%, привела цифры Попова.

Премьер-министр Михаил Мишустин.Фото: REUTERS

По ее словам, проведенные тесты показали: лучше всего иммунитет к коронавирусу вырабатывается у детей, а хуже всего у людей в возрасте 65+. Сейчас иммунитет к коронавирусу выработался у 14% населения страны.

- Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни с коронавирусом должны оставаться, нам нужно научиться жить в новой реальности, - заявила Попова.

Она пояснила, что речь идет как о повышенных санитарных требованиях к организациям, так и о мерах личной безопасности.

- Масочный режим, гигиеническая обработка рук, дезинфекция поверхностей и всех помещений - этот режим должен оставаться с нами, - заявила Попова.

Как рассказал Сергей Собянин, в начале июля столичные власти могут принять решение об отмене запрета на массовые мероприятия.

- У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля, - заявил Собянин.

По его словам, в Москве сейчас используется только четверть имеющихся коронавирусных коек.

- Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тысяч коек. Это одна из мощнейших в мире систем. На сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и ежедневно практически загрузка коечного фонда уменьшается, - сказал Собянин.

Он также отметил, что ПЦР-тестирование в Москве на коронавирус удалось нарастить в 10 раз.

Сейчас на Москву приходится менее 25% новых случаев заражения коронавирусом. Выявляемое число случаев заболевания в последние недели снизилось в 3-4 раза от пиковых значений, ковидных пневмоний - в 4 раза, отметил Собянин.

По словам градоначальника, столице потребуется еще 2 месяца для полного выхода из режима ограничений.

- Несмотря на самые позитивные маркеры, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, постепенно переходить к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, - заметил Собянин.

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