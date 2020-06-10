2020-06-10T13:52:31+03:00
Общество

Депутаты Виталий Милонов и Василий Власов - о том, почему звездам принято прощать преступления: прямая онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция эфира Радио Комсомольская правда начнётся в 16:00
Ася КУЗНЕЦОВА
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Виталий Милонов в эфире Радио Комсомольская правда.Виталий Милонов в эфире Радио Комсомольская правда.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Василий Власов обсудят в эфире Радио Комсомольская правда вместе с нашим спецкором Владимиром Ворсобиным, почему в России общество часто прощает знаменитостям нарушения закона.

Видеотрансляция программы "Гражданская оборона" начнётся на сайте KP.ru в 16:00.

Напомним, в понедельник, 8 июня, актёр Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Он выехал на своём джипе на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер Сергей Захаров.

Экспертиза обнаружила в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя и остатки каннабиоидов.

От полученных травм водитель фургона скончался через несколько часов в НИИ Склифосовского.

9 июня Таганский суд Москвы вынес решение о домашнем аресте для Ефремова до 9 августа.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что жена Сергея Захарова не собирается идти на мировую с Ефремовым и его представителями, а также считает, что он виновник ДТП должен сидеть в тюрьме.

Почему на Руси принято прощать звездам все их преступления.Как ужесточить законодательство для мажоров, которые совсем обнаглели от своей безнаказанности? Об этом в прямом эфире радио КП спорят депутаты Госдумы Виталий Милонов и Василий Власов

ИСТОЧНИК KP.RU

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