Депутаты Виталий Милонов и Василий Власов - о том, почему звездам принято прощать преступления: прямая онлайн-трансляция
Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Василий Власов обсудят в эфире Радио Комсомольская правда вместе с нашим спецкором Владимиром Ворсобиным, почему в России общество часто прощает знаменитостям нарушения закона.
Видеотрансляция программы "Гражданская оборона" начнётся на сайте KP.ru в 16:00.
Напомним, в понедельник, 8 июня, актёр Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Он выехал на своём джипе на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер Сергей Захаров.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя и остатки каннабиоидов.
От полученных травм водитель фургона скончался через несколько часов в НИИ Склифосовского.
9 июня Таганский суд Москвы вынес решение о домашнем аресте для Ефремова до 9 августа.
Сайт KP.ru сообщал ранее, что жена Сергея Захарова не собирается идти на мировую с Ефремовым и его представителями, а также считает, что он виновник ДТП должен сидеть в тюрьме.
Почему на Руси принято прощать звездам все их преступления.Как ужесточить законодательство для мажоров, которые совсем обнаглели от своей безнаказанности? Об этом в прямом эфире радио КП спорят депутаты Госдумы Виталий Милонов и Василий Власов
ИСТОЧНИК KP.RU