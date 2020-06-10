Пьяных водителей начнут выявлять на расстоянии - прибором "Алкорамка"

НОВАЯ МЕТОДИКА

Авария с актером Михаилом Ефремовым приведет к тотальным проверкам на дорогах страны. Об этом во время эфира на Радио "Комсомольская правда" заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

- Новая методика позволяет оперативно проверять сразу несколько машин из потока. Устройство не будет похоже на алкотестер. Но в течение нескольких секунд мы поймем, есть ли основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение, - пояснил Быков.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Александр Быков на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие сразу припомнили пьяную аварию с четой Караченцовых, после которой ГИБДД не раз заявляла о появлении технических новинок, которые позволяют вычислять пьяных водителей на расстоянии.

«АЛКОЛАЗЕР» ПРОВЕРКУ НЕ ПРОШЕЛ

Действительно, в 2010 году замглавы МВД России Сергей Герасимов заявлял о разработке лазерного алкотестера "Алколазер", который способен на расстоянии выявлять пары алкоголя в салоне автомобиля, движущегося со скоростью до 120 километров в час. На его разработку АО "Лазерные системы" из Санкт-Петербурга выделялось 24,6 миллиона рублей.

Как он работает?

Предполагалось, что невидимый лазер сможет выявлять пьяных водителей по запотевшему лобовому стеклу.

Но испытания прибор по каким-то причинам так и не прошел. Говорят, что он оказался слишком чутким и реагировал даже на пары "незамерзайки", которая в России до сих пор не имеет никаких ГОСТов.

В итоге лазерный дистанционный алкодетектор так и не появился в арсенале ГИБДД.

Но АО "Лазерные системы" за это время разработало другие алкотестеры для массовых проверок. Похоже, именно о них и говорил Быков.

КАК РАБОТАЮТ НОВЫЕ РАМКИ

Все мы видели, как во время карантина сотрудники ГИБДД со смартфонами в руках проверяли цифровые коды у водителей. Ничего не мешает раздать им в руки «Алкорамки» - совершенно новую разработку (не путать с «Алколазером») питерской компании.

Как же действует он?

"Алкорамка" - также бесконтактный прибор (в отличие от большинства сегодняшних алкотестеров), что полностью исключает при его использовании передачу любых инфекций от носителя к здоровому человеку.

Результат теста становится известен за 1 секунду. Готовность к новому тесту - через 1 секунду, если предыдущий показал отсутствие алкоголя. И 5 секунд - при его обнаружении. Автономная работа «Алкорамки» - 24 часа в сутки. При этом не требуется спецсредств гигиены: одноразовых мундштуков и насадок. "Не менее 50 000 часов непрерывной работы", - говорится в описании прибора.

Результат теста становится известен за 1 секунду. Фото: АО "Лазерные системы"

А ЕСЛИ ПЬЯН ПАССАЖИР?

Однако, представленный на снимках, которые стали доступны «КП» (смотрите фото), прибор - явно не мобильный, а стационарный.

- Такие «Алкорамки" устанавливаются на проходных предприятий, где даже один сотрудник в состоянии опьянения может создать аварийную ситуацию, - пояснила «Комсомольской правде" представитель АО "Лазерные системы" Ольга Сажина. - Эти "Алкорамки" стационарные, для работы в помещениях. Но нашим предприятием разрабатываются также мобильные "Алкорамки" для водителей, которые смогут использовать сотрудники ГИБДД.

По словам сотрудников МВД, для проверки переносной "Алкорамкой" достаточно будет направить автомобили в одну полосу.

- Предполагается, что прибор будет реагировать даже на воздух, который выходит из салона машины в открытое окно. А принцип работы простой: загорелся зеленый - проезжай, а загорелся красный - на обочину, - пояснил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Прибор достаточно чувствительный, чтобы водитель при этом мог дышать на "Алкорамку" даже через медицинскую маску.

- А если выпившим окажется не водитель, а пассажир, которого он везет? - задал логичный вопрос корреспондент «КП». - Ведь тогда из окна машины тоже могут быть зафиксированы пары алкоголя.

- Именно для этого, уже на обочине, водителю и проведут дополнительную проверку уже на традиционном алкотестере, - ответил источник в правоохранительных органах.

В ЭТО ВРЕМЯ

Стационарные алкотестеры скоро появятся в салонах машин, которые используют в качестве такси и каршеринге. Пьяный водитель просто не сможет их завести и поехать.

Об этом "КП" заявил директор по развитию АО «Лазерные системы» Александр Дюндин: "Компания "Лазерные системы" в настоящее время также активно ведет разработку дистанционного анализатора алкоголя в выдохе человека для транспорта. Они предназначены для таких отраслей как муниципальный транспорт, логистические компании, автобусные парки, такси, каршеринг. Устройство легко интегрируется с интеллектуальными системами автомобиля и монтируется в приборную панель. В случае наличия алкоголя в выдохе, программное обеспечение блокирует транспортное средство и отправляет отчет с результатом в необходимые инстанции.

Выходит, что в перспективе агрегаторы такси и каршеринговые компании смогут знать в лицо любителей пьяной езды и блокировать им услуги.