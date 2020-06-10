Команда ВКонтакте запускает бесплатный образовательный видеокурс для школьников

ВКонтакте запускает проект VK Tech | Lessons — образовательный курс об IT для школьников. Из цикла видеолекций от сотрудников зрители узнают о самых разных направлениях работы в технологических компаниях на примере VK: от дизайна и управления продуктом до аналитики, развития инфраструктуры и рекламных технологий.

Посмотреть видеолекции сможет любой пользователь ВКонтакте — они будут публиковаться в сообществе VK Tech с 15 июня. Курс адаптирован для учеников средней школы, поэтому, чтобы стать слушателем, достаточно знать основы математики и информатики.

Курс от ВКонтакте поможет школьникам с профориентацией. Многие из них интересуются технологиями, однако для аудитории этого возраста почти не создают обзорных образовательных курсов — чаще всего авторы ориентируются на студентов или специалистов. Сотрудники ВКонтакте расскажут, какие в компании есть направления работы и задачи — так школьники узнают больше о возможностях, которые их окружают, и смогут лучше понять, к чему у них лежит душа.

В сообществе VK Tech ВКонтакте регулярно рассказывает о технологиях компании.

Наталья Танаева, руководитель направления развития бренда работодателя ВКонтакте:

«Мы видим, что технологиями интересуются всё более молодые ребята: многие увлекаются программированием уже в средней школе. При этом, как правило, на уроках изучают отдельные языки программирования и разные направления в математике — в итоге не очень ясно, как всё это связано с конкретными задачами в IT, чем вообще можно заниматься и что именно делать, если, например, хочется работать с интерфейсами. Наш курс призван ответить на эти вопросы и обзорно рассказать обо всех возможных сферах деятельности в IT. Надеемся, он поможет школьникам найти своё призвание».

В сообществе VK Tech ВКонтакте регулярно рассказывает о технологиях компании, делится образовательным контентом для IT-специалистов, анонсирует конкурсы, митапы и другие проекты: vk.com/tech

ВКонтакте развивает образование в сфере IT. В частности, проводит VK Fellowship — программу для преподавателей и авторов онлайн-курсов, которые обучают информатике или программированию по собственной методике. Ранее ВКонтакте подготовила рекомендации, как с помощью инструментов VK наладить дистанционное обучение в период самоизоляции. Кроме того, в МФТИ работает лаборатория искусственного интеллекта, где студенты под руководством разработчиков ВКонтакте решают теоретические и практические задачи машинного обучения.