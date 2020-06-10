Минстрою предложили не повышать тарифы за коммуналку с 1 июля

Тарифы за ЖКХ, возможно, в этом году повышаться не будут. Такая идея сейчас обсуждается, но она может обернуться проблемами для отрасли, которая и так пострадала из-за коронавируса. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии — вызовы и решения».

- Есть инициатива, связанная с тем, что бы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование ЖКХ, не увеличивать платежи населения. Это тоже очередной вызов, который на сегодняшний день существует, - заявил он.

Вызов связан с тем, что у жилищников и коммунальщиков в связи с коронавирусом и так возникли финансовые проблемы. Как следует из данных мониторинга, которые на той же онлайн-конференции привела исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, платежи за ЖКХ в среднем по стране в апреле снизились на 22%.

По словам Владимира Якушева, неплатежи, в частности, были связаны и с тем, что некоторые сервисы не работали и люди не могли заплатить за коммунальные услуги, даже если хотели. Но это часть проблемы.

- Уменьшение доходов населения автоматически отражается на нашей отрасли, - констатировал министр.

Самые большие проблемы возникли у управляющих компаний, у которых из-за пандемии появились дополнительные обязанности — проводить дезинфекцию подъездов. Затраты на эту санобработку в тарифах, по которых платят граждане, вообще не учитывались. Впрочем, на недофинансирование в связи с неплатежами как граждан, так и — что хуже — организаций - жалуются сейчас и водоканалы, и теплосети, и поставщики остальных коммунальных услуг.

Решения, как можно поддержать в работоспособном состоянии жилищные и коммунальные службы не за счет граждан, которые, очевидно, сейчас не в состоянии платить больше, пока обсуждаются.

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