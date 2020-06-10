Готовимся к отпуску

С наступлением лета и постепенным открытием границ многие россияне задумались об отпуске.

В правительстве отрицательную динамику вновь заболевших тоже отметили: с середины мая начинают открываться предприятия, а с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. При благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.

К организации питания и массовых мероприятий все еще есть вопросы. Для максимального ограничения контактов между отдыхающими питаться лучше по номерам или в ресторанах санаториев по системе заказов.

Санатории заслуженно гордятся лечебным питанием с использованием стандартных диет. Меню всегда правильно сбалансированно с учетом особенностей здоровья туристов, в него всегда входят свежие овощи, фрукты и зелень.

К открытию летнего сезона туристическая инфраструктура нашей страны практически готова, а вот как к нему готовились мы узнала организация общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия», проведя опрос среди населения.

По результатам опроса, более четверти респондентов убеждены, что пандемия спровоцирует рост потребления «вредных продуктов» таких как фаст-фуд, газированные напитки и другие. Всего к фаст-фуду прибегают почти 30% жителей мегаполисов.

Потребление мяса, полуфабрикатов и мучных и кондитерских изделий тоже выросло. Изменения в рационе отметили почти 50% опрошенных, которые также отметили, что в условиях самоизоляции вынуждены экономить на продуктах, в текущей продуктовой корзине появились продукты более дешевых марок, а от ряда продуктов пришлось отказаться в принципе.

При этом текущая обстановка больше повлияла на поведение мужчин, они вдвое чаще женщин приобрели привычку подробнее изучать свойства продуктов питания (21,8% против 10,2% среди женщин). Однако, половина опрошенных всегда обращала внимание на качество покупаемых продуктов, а треть не интересовалась ранее составом и пользой продукции и не делает это сейчас.

Удаленная работа и ограничение перемещений приведет к набору лишнего веса – считают 63% респондентов. Еще одним существенным фактором повышения индекса массы тела (ИМТ) респонденты считают закрытие спортивных и оздоровительных объектов, и ограничение возможности заниматься спортом за пределами дома.

ИМТ – это отношение массы тела в килограммах к квадрату росту (кг/м2). Диагноз «избыточный вес», согласно данным ВОЗ, соответствует ИМТ выше 25, а «ожирение» – 30. От лишнего веса и ожирения страдает около 40% людей в мире.

«Постоянное стремление к психологическому комфорту заставляет людей заедать стресс, особенно это касается высококалорийной пищи. Пища служит источником положительных эмоций, позволяет заесть стресс в условиях неопределенности», – считает председатель «Стройной России» Ольга Ванатова.

Солидарную позицию высказывают и эндокринологи: «Риск развития и прогрессирования набора массы тела и ожирения, безусловно, существует в условиях закрытия общественных учреждений, школ и детских садов. Такой риск связан и со снижением каждодневной привычной физической активности, изменением режима питания и рационов», – комментирует заместитель директора ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России по координации эндокринологической службы, руководитель отдела терапевтической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

«Чрезмерный аппетит может быть вызван дефицитом «гормона радости» серотонина, а прием пищи и перекусы восполнять его недостаток в стрессовых ситуациях. Особенно это касается людей уже имеющий проблемы с весом», – считает к.м.н., доцент кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека ФПК и ППС РГМУ Залина Гусова.

Рост количества приемов пищи за день отметили почти 24% респондентов, а перекусов – более 50%. При этом за калорийностью пищи, ее составом и пользой, в условиях пандемии, стали следить всего 13,5% населения. При этом для мужчин более характерно увеличение числа, как основных приемов пищи, так и перекусов.

Учитывая полученные данные, можно констатировать, что многие респонденты в период распространения коронавирусной инфекции контролируют свои пищевые пристрастия и пытаются правильно питаться. Однако практически пятая часть опрошенных не соблюдают рекомендации ВОЗ по количеству, частоте и составу потребляемой пищи. При этом женщины несколько чаще мужчин придерживаются принципов правильного питания и следят за своими пищевыми пристрастиями.

Следует отметить, что именно сейчас в период пандемии крайне важно следить за своим весом, не только для того, чтобы получить красивые фотографии с отдыха, а прежде всего для сохранения здоровья, поскольку лишний вес сам по себе может являться фактором риска заразиться новым коронавирусом.

Для подготовки к летнему сезону «Стройная Россия» рекомендует

В первую очередь выстроить свое расписание. Например, придерживаться режима офиса.

Завести пищевой дневник и стараться записывать всю употребляемую пищу, а также придерживаясь стандартных рекомендаций диетологов ограничить свой рацион и перекусы, составлять «меню на неделю» для всей семьи: так будет легче определить какие продукты вам нужны.

Тем, кто не может обойтись без перекусов, советуем грызть сырую морковь, огурцы, листовые салаты или отруби – это низкокалорийная полезная для организма клетчатка.

Также нужно следить за объемом потребляемой жидкости. Иногда люди могут путать чувства голода и жажды, поэтому, вместо внепланового перекуса, попробуйте выпить стакан чуть теплой воды, в нее можно добавить лимонного сока.

Не стоит забывать, как важно в нашем режиме сохранить подвижность. Хорошо, когда дома есть необходимый минимум спортивных снарядов. Но если их нет, тоже не нужно отчаиваться. Чтобы сохранить подвижность, начинайте день с зарядки. Покрутите головой, руками, ногами, поприседайте и сделайте несколько отжиманий. Это поможет организму проснуться и придаст бодрости. Только не забудьте открыть окно, чтобы в дом поступал кислород.

Безусловно изменение рациона питания и физическая активность играют важную роль в поддержании нормального ИМТ, однако часто справиться с привычками самостоятельно не удается. В таких случаях следует проконсультироваться с врачом и, часто, прибегнуть к приему лекарственных средств. Препаратами выбора, по словам Екатерина Трошиной, могут стать орлистат, метформин и анорексигенный препарат сибутрамин, позволяющий нормализовать обмен серотонина и снизить чувство голода.

«Непредвиденных и неожиданных проблем, вызванных коронавирусной инфекцией, обнажилось много и еще не один раз это будет предметом обсуждения специалистов разного уровня. Очень хочу надеяться, что из этой ситуации мы все сделаем правильные выводы и поймем, что в вопросах обеспечения безопасности жизни людей мелочей быть не может», – считает Ольга Ванатова.