ФСБ публикует кадры задержания жителей Симферополя, которых завербовали в Киеве.

Сотрудники ФСБ России публикуют видео кадры задержания террористической группы, которая готовила взрывы на рынке Симферополя.

- В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан России. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма. Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины, - заявили в ФСБ России.

Бомбы бандиты собрали из подручных средств. У задержанных изъяли термосы нашпигованные порохом и картечью, которые они собирались взорвать на городском рынке.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями "Подготовка к осуществлению террористического акта", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Санкции перечисленных статей предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.

Сотрудники специальных подразделений продолжают в Крыму оперативно-розыскные мероприятия по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности.