2020-06-10T18:23:58+03:00
Общество

В «Норникеле» считают, что арестованные руководители ТЭЦ были бы полезнее на ликвидации разлива нефтепродуктов

«Нет оснований полагать, что они могут помешать следствию», — вице-президент компании
Виктор МАТРОСОВ
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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Арест трех руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе дизельного топлива в Норильске является неоправданной и чрезмерной мерой, заявили в «Норильском никеле».

«Это неоправданно жесткая мера, - заявил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин. - Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии».

Стоит отметить, что географические особенности расположения Норильска практически исключают возможность покинуть город незамеченным. Связь с «большой землей» — только по воздуху. Достаточной мерой пресечения была бы подписка о невыезде, считают наблюдатели.

Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о задержании директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецов. По версии следствия, с их ведома эксплуатировался аварийный резервуар, из которого произошла утечка дизельного топлива в водоем. Ранее сообщалось, что к проседанию опор резервуара могло привести таяние вечной мерзлоты из-за аномально теплой погоды.

По состоянию на 10 июня, на месте чрезвычайной ситуации собрано почти 9 тысяч кубометров разлившихся нефтепродуктов - почти половина от всего объема. Последствия аварии устраняют свыше 680 человек и 260 единиц техники.

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