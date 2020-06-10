2020-06-10T18:51:07+03:00
Общество

«Комсомолка» объявила итоги конкурса среди юных книжных блогеров

Участники выкладывали свои видео-обзоры на книжные новинки КП
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Мы с удовольствием публикуем имена и ролики победителейМы с удовольствием публикуем имена и ролики победителейФото: Shutterstock
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Издательский дом «Комсомольская правда» объявил об окончании детского конкурса «Юный блогер «Комсомолки». И мы с удовольствием публикуем имена и ролики победителей:

1 место – юный блогер Серёга

1 место юный блогер Серёга .

Серёга получает Диплом победителя «Юный блогер «Комсомолки», годовую подписку на ежемесячный журнал «Фиксики», набор из пяти детских книг Издательского дома «Комсомольская правда», публикацию обзора на детскую книгу на сайте kp.ru, публикацию обзора на детскую книгу в газете «Комсомольская правда».

2 место: Настя Павлиева, 4 года

Настя Павлиева Юный блогер КП.Настя Павлиева Юный блогер КП рассказывает за что она любит книжку про Барбоскиных

Настя получает почетный диплом участника и годовую подписка на ежемесячный журнал «Ми-ми-мишки» ИД «Комсомольская правда».

3 место: Иван Павельев

3 место: Иван Павельев.

Ваня получает почетный диплом участника и набор из десяти детских книг Издательского дома «Комсомольская правда»

Все победители несомненно имеют огромный потенциал и обладают настоящим талантом блогеров. Поздравляем, желаем творческих успехов и ждем новых обзоров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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