2020-06-10T18:06:18+03:00
Общество

Как стать пилотом гонки «Формула 1»: на ВДНХ откроется Центральный дом автоспорта

Музей примет первых гостей осенью 2021 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Так павильон выглядел до реконструкции. Фото: vdnh.ruТак павильон выглядел до реконструкции. Фото: vdnh.ru
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Последние годы ВДНХ возрождается — становится привлекательной и современной, сохраняя при этом 80-летнюю историю. Преображается не только центральная часть, а территория комплекса в целом. В восстановленных павильонах открываются музеи и культурные центры. На очереди еще один – Центральный дом автоспорта. Его откроют уже осенью 2021 года.

- На ВДНХ бережно восстанавливаются павильоны, снова радуют глаз ухоженные цветники и зеленые зоны. Открываются культурные, спортивные и образовательные пространства. Центр «Космонавтика и авиация», «Техноград», детский Театр сказок — вот лишь некоторые примеры. Интереснейшая экспозиция будет и в «Центральном доме автоспорта», новом знаковом проекте на ВДНХ, — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Автоспортивный музей откроют в павильоне №20 «Химическая промышленность» на ВДНХ. Экспозиция расскажет об участии российских пилотов гонках «Формула 1» и «24 часа Ле-Мана», в Чемпионате мира по гонкам на выносливость.

- Гости узнают о карьере известных российских пилотов, таких как Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Владимир Чагин, а также о достижениях лучших команд: SMP Racing, «КАМАЗ-мастер», Руссо-Балт, Лада, АЗЛК. Часть пространства ЦДА будет посвящена историческому наследию России в мировом автоспорте в разные эпохи, - рассказывает основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

В музее будут и интерактивные зоны, где посетители смогут почувствовать себя в роли пилотов гоночных автомобилей и посоревноваться с действующими гонщиками на компьютерных симуляторах.

- Важная часть проекта — обучение детей безопасности дорожного движения, организация кружков автомобильного моделирования, робототехники и других совместно с ведущими российскими вузами и научно-исследовательскими институтами, а также проведение мастер-классов и лекций, - говорит основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

В павильоне на площади более 12 тысяч квадратных метров расположатся кинотеатр, лектории, зоны отдыха, кафе, рестораны, сувенирные магазины и студии для записи ТВ-программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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