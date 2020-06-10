2020-06-10T18:12:38+03:00
Политика

Путин запретил «хватать и не пущать»: IT-индустрия в России должна быть открытой

Президент обсудил с представителя сферы, как сделать нашу страну мировым лидером в современной отрасли
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССВладимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

Совещание с представителями IT-технологии Владимир Путин начал со слов благодарности за то, что в период коронавирусной изоляции все жизненно важные сервисы работали без сбоев. Сама же сфера высоких информационных технологий давно уже не просто важнейшая для страны, но и обширнейшая.

- В этой сфере у нас уже занято более миллиона специалистов, действуют около 60 тысяч организаций, - оценил размах Путин. - По целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров.

ЧТО ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли.

- Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы.

- Необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT.

- Нужно максимально быстро отсекать разного рода архаичные препоны, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан.

- Комплексный план поддержки отрасли должен быть включен в национальный план поддержки экономики.

- В России должны быть созданы глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов.

НЕЛЬЗЯ «ХВАТАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ»

Президент отметил, что и члены правительства, и представители IT-индустрии «мыслят одинаково», и теперь важно это все воплотить в жизнь. Но самое главное - выиграть битву за кадры.

- Сфера информационных технологий отличается очень высокой мобильностью сотрудников, причём глобальной. Но это не значит, что нужно, как в прежние времена, «хватать и не пущать», - заметил Путин. - Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей именно здесь, в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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