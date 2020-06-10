"Били за то, что понаехали": в Подмосковье очевидцы сняли на видео массовую драку

В Подмосковье режим самоизоляции сняли давно, так что все гуляют где хотят и как хотят. Главное, чтобы антиковидная маска была и перчатки. Но в Долгопрудном вечером 8 июня было не до масок. На местной набережной 20 мужчин сошлись в драке. Очевидцы сняли происходящее на видео. Надо сказать, кадры настолько жестокие, что людям со слабой психикой, лучше не смотреть.

- Больше всего досталось двоим мужчинам без футболок. Их повалили на землю и всей толпой били ногами и лупили ремнями. Одного из них ещё и бросили в пруд, - рассказал "КП" очевидец Олег Маслов.

Не известно, чем все закончилось, если бы не полиция. Участников драки погрузили в машины и отвезли в участок.

- По данному факту ведётся проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Все задержанные были пьяны. По словам очевидцев, драка началась не просто так.

- Наши ребята из Долгопрудного били понаехавших из Дегунино. А началось все с девушки, которую они не поделили, - рассказал Олег Маслов.