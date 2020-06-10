2020-06-10T18:14:55+03:00
Происшествия

"Били за то, что понаехали": в Подмосковье очевидцы сняли на видео массовую драку

Пока участники в изоляторе, видео изучает полиция [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Очевидцы сняли происходящее на видеоОчевидцы сняли происходящее на видео
Изменить размер текста:

В Подмосковье режим самоизоляции сняли давно, так что все гуляют где хотят и как хотят. Главное, чтобы антиковидная маска была и перчатки. Но в Долгопрудном вечером 8 июня было не до масок. На местной набережной 20 мужчин сошлись в драке. Очевидцы сняли происходящее на видео. Надо сказать, кадры настолько жестокие, что людям со слабой психикой, лучше не смотреть.

- Больше всего досталось двоим мужчинам без футболок. Их повалили на землю и всей толпой били ногами и лупили ремнями. Одного из них ещё и бросили в пруд, - рассказал "КП" очевидец Олег Маслов.

Не известно, чем все закончилось, если бы не полиция. Участников драки погрузили в машины и отвезли в участок.

- По данному факту ведётся проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Все задержанные были пьяны. По словам очевидцев, драка началась не просто так.

- Наши ребята из Долгопрудного били понаехавших из Дегунино. А началось все с девушки, которую они не поделили, - рассказал Олег Маслов.

Массовая драка в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса
14-летний парень построил дом и начал получать предложения о работе со всего мира
Песков заявил, что в России нет олигархов
Матчи Российской Премьер-лиги покажут по федеральному ТВ
Путин обсудил с Эрдоганом восстановление торговых связей и туризма
Средний брак в России длится не больше 21 года
В Кремле объяснили, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского
"Вкусно?": В посольстве Украины возмущены рекламой йогурта с Пореченковым
В Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в Батаклан
Губернатор Александр Дрозденко: Ленобласть входит в пятерку самых миграционно привлекательных регионов России
1 июля станет выходным днем с сохранением зарплаты
Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать "грязные бомбы" против России и Венгрии
Сколько можно есть мороженого в жару, рассказал диетолог
В США приступают к третьему финальному этапу исследования вакцины от коронавируса
Пикники и шашлыки в парках Москвы пока под запретом
Турция с 11 июня возобновляет международное авиасообщение