У Елены Воробей начались серьезные осложнения из-за коронавируса

Елена Воробей вот уже десять дней борется с коронавирусом. Артистка постоянно находится на связи с поклонниками. На днях она рассказала, что болезнь дала побочный эффект.

В конце мая стало известно, что Елена Воробей заболела коронавирусом. У 53-летней артистки начались сильные боли в спине и слабость. Она отмечала, что лекарства ей почти не помогали. Но, как оказалось, самое страшное ее ждало впереди. У юмористки начались серьезные осложнения из-за Covid-19.

"Не выходила на связь, простите, друзья... Было тяжеловато и физически, и психологически", - начала она свою исповедь.

После осмотра медиками звезда приняла решение лечиться дома, соблюдая все предписания врачей. Компьютерная томография легких показала, что они у знаменитости поражены не более, чем на 25%.

"Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние - одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться", - цитирует Воробей "СтарХит".

Звезда столкнулась и с другими серьезными осложнения из-за коронавируса. Помимо обоняния у Воробей пропал слух, сильно закладывало уши. "Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни", - говорит артистка.

Она советует всем, кто столкнулся с болезнью, ни в коем случае не экспериментировать с лечением, а сразу обращаться к врачам. "Главное не нервничать. Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Много пить жидкости - пять-семь литров! Ну, а все остальное - индивидуально...", - делилась с публикой Елена.