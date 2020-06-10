Панголинов использовали как лекарство, а они оказались переносчиками коронавируса

Власти Китая изъяли из списка традиционной медицины панголинов, переносчиков Covid-19: выяснилось, что лекарства, ради которых истребляли животных, никого не лечат

Панголины, по мнению ученых, были тем самым промежуточным звеном, через которое коронавирус передался от летучих мышей - людям. И в то же время панголины являются одними из самых истребляемых животных. Несмотря на то, что в 2017 году торговля панголинами на международном уровне была запрещена, браконьеров и дельцов черного рынка это не останавливает. Панголины по-прежнему возглавляют список самых востребованных зверей на теневом рынке диких животных (его объем оценивают в $19 млрд), опережая даже слонов и носорогов. Просто к гигантам приковано гораздо больше общественного внимания.

Во многом такая ситуация возникла из-за высокого спроса на панголинов в Китае, где они широко используются в народной медицине. В Поднебесной зарегистрировано более 200 компаний, которые производят из панголинов около 60 микстур или эликсиров. По данным некоммерческой организации WildAid, 70 процентов китайцев верят, что с помощью снадобья из чешуи панголинов можно вылечить рак, ревматизм и артрит. А кровь животных знахари используют для лечения астмы и аллергии. Естественно, эти суеверия не имеют никакого научного подтверждения. Но в Китае было разрешено использовать чешую панголинов в медицинских целях, а зелье из зверей являлось официально зарегистрированным лекарственным средством.

Как подсчитал Китайский фонд сохранения биоразнообразия и экологического развития ежегодно китайские компании получали разрешение на переработку 26,6 тонны чешуи. Для того, чтобы получить такой объем, нужно убить примерно 73 тысячи панголин. Что китайские товарищи с энтузиазмом и делали. Туши зверей постоянно появлялись на прилавках мокрых рынков, наподобие рынка в Ухане. Цена на животных за последние 20 лет взлетела с 14 долларов за килограмм до $ 600.

В результате истребления над видом нависла угроза вымирания, Международный союз охраны природы признал два вида панголинов из восьми исчезающими животными. Китайские власти обратили внимание на драматичную ситуацию с вымирающим видом еще до коронавируса. В августе 2019 году правительство страны объявило, что лекарство из панголиновых чешуек больше не будет покрываться медицинской страховкой. Решение вступало в силу с 1 января 2020 года. Это должно было снизить спрос на живое “сырье”.

Но панголины нанесли “ответный удар” раньше. Передача коронавируса человеку произошла в ноябре прошлого года или даже раньше. Пандемия развивалась стремительно, практически вся планета закрылась на карантин, 7,3 миллионов людей заболело, а а более 400 тысяч умерло от Covid-19 (на 10 июня). Такой оказалась цена суеверия о чудодейственной силе чешуи панголина.

После начала пандемии, Китайские власти запретили торговлю мясом диких животных, поскольку употребление его в пищу опасно с точки зрения распространения новых болезней. Разрешалась продажа животных только в научных и медицинских целях. И вот китайские СМИ сообщили, что панголины были исключены из официального перечня китайской фармакопеи. Выяснилось, что лекарства, ради которых истребляли животных, никого не лечат. Скорее, наоборот - охота на панголинов обернулась настоящей катастрофой для здоровья миллионов людей.

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