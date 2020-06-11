Число заболевших коронавирусом в России на 11 июня 2020 составило 493 657 человек

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8404 человек. С начала пандемии в стране выявили 493 657 заболевших. Большая часть уже излечилась, но учитывается при подсчете общей цифры.

Среди городов-лидеров по ежесуточному приросту по-прежнему Москва (1195). Однако это значение сравнительно не велико и является самым низким показателем с 12 апреля.

- За сутки в России полностью выздоровели 10 386 человек, а за все время эпидемии – 252 783 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на первый этап снятия ограничений решились власти 41 региона, еще 10 регионов к этому готовы. Еще шесть регионов перешли на второй этап снятия ограничений.

- Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни с коронавирусом должны оставаться, нам нужно научиться жить в новой реальности, - заявила Попова.