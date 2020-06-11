Число умерших из-за коронавируса в России на 11 июня 2020 года возросло до 6 358 человек. За минувшие сутки на территории регионов страны жертвами заболевания и осложнений после него стали 216 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России общее число заражений превысило 493 тысячи человек. Сейчас число зараженных на территории страны составляет 234 516. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса болезнь протекает в легкой форме или без клинических симптомов.

Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей РФ уже перевалило 252 тысячи. За прошедшие сутки из медицинских учреждений государства были выписаны 10 386 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, количество случаев заражения людей коронавирусом в мире уже достигло отметки в 7 миллионов человек, а жертвами смертельного заболевания стали более 404 тысяч пациентов во всех государствах. Только за прошедшие сутки медики в разных странах зафиксировали более сотни новых инфицированных.

Врачи стараются подробно исследовать заболевание, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение количества летальных исходов. Так, медики обнаружили самый опасный период течения коронавируса: инфицированный пациент наиболее заразен в первые дни болезнь.

Ученые также активно исследуют, могут ли антитела защитить от заражения коронавирусом. О том, как они вырабатываются и способствуют ли эффективной защите организма рассказал Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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