2020-06-11T00:54:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 11 июня 2020 года составило 252 783 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 11 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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В числе инфицированных на территории России все еще остаются 234 516 местных жителей.В числе инфицированных на территории России все еще остаются 234 516 местных жителей.Фото: REUTERS
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 11 июня 2020 года составило 252 783 человека. Всего за минувшие стуки из больниц на территории страны были выписаны 10 386 пациентов в разных регионах страны, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В числе инфицированных на территории России все еще остаются 234 516 местных жителей. За минувшие сутки в государстве появились 8 404 новый зараженных, а общее число заражений с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 493 657.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России уровень смертности от коронавирусной инфекции значительно ниже, чем в других государствах мира, из-за чего в американских средствах массовой информации начал распространяться слух о занижении российскими властями настоящей статистики по заболеванию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг данные предположения, заявив, что страна не "манипулирует" статистикой , а просто имеет более эффективную систему здравоохранения.

Ситуация по COVID-19 конкретно в России действительно складывается все лучше - страна вышла на плато, а регионы приступили к снятию некоторых ограничительных мер, разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Некоторые предполагают, что хорошая статистика связана с оперативным закрытием границ государства, однако как показала зарубежная статистика, только за апрель сотни граждан РФ посетили зарубежные страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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