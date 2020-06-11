2020-06-11T13:11:51+03:00
Политика

Владимир Лукин: Наша конституция — одна из самых хороших. Но я не утверждаю, что ее нельзя улучшить

Глава Паралимпийского комитета и сенатор работал не только с этим основным законом, но и с предыдущим…
Игорь ЯКУНИН
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Владимир Лукин хорошо помнит, как шла работа над конституцией, принятой в России 26 лет назадВладимир Лукин хорошо помнит, как шла работа над конституцией, принятой в России 26 лет назадФото: Александр ГЛУЗ
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Один из сооснователей партии «Яблоко», бывший посол в США и экс-уполномоченный по правам человека в России, ныне член Совета Федерации РФ Владимир Лукин хорошо помнит, как шла работа над конституцией, принятой в России 26 лет назад. И видит процессы, которые привели к необходимости поправок.

- Владимир Петрович, голосовать за поправки собираетесь?

- Собираюсь. Но до голосования еще довольно далеко. И как сложится ситуация с коронавирусом предсказать трудно. В том числе и специалистам. Потому в какой форме будут голосовать — пока не знаю.

- Какие поправки из предложенных, на ваш взгляд, важнее всего?

- А разве голосование по поправкам не тайное?

- Но все таки...

- Я был членом комиссии по разработке прежнего варианта конституции, которая была принята в 1994-м году. Именно в ее текст, действующего основного закона, и вносятся сейчас поправки. И я был членом того собрания, которое конституцию готовило. Потому мне довольно трудно рассуждать о том, что было неверного или неправильного, или просто плохого в прежней редакции. И чего там не хватало.

- Пандемия, экономический кризис, падение уровня жизни - все это придало большей актуальность поправкам?

- Я, вообще-то, сторонник того, чтобы конституция делалась навечно. Потому конституция и поправки в нее касаться проблем сиюминутных не должны. Актуальные проблемы — они краткосрочны и должны отражаться в законопроектах, которые может принимать парламент в рабочем режиме. Конституция — это документ, который имеет отношение к очень долгосрочным, длительным проблемам. Они не исчезают, на их решение требуется время.

- Ну вот американцы сделали свою конституцию как бы «навечно», но поправки в нее вносят регулярно...

- Ну да, правильно, они сделали именно так. Ну почему у нас так происходит: когда надо что-то похвалить, то надо сказать, мол, это есть у американцев? А когда надо что-то поругать, то начинают говорить, что этого быть не должно — и тоже потому, что это есть у американцев! Считаю, что наша действующая конституция — одна из самых хороших. Но я не утверждаю, что ее нельзя улучшить.

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