Коронавирус в России, последние новости на 11 июня 2020: тест не является истиной в последней инстанции

Результаты тестов на коронавирус не являются главными анализами при постановке диагноза. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что врачи научились выявлять опасную болезнь еще до лабораторного подтверждения, по клинической картине.

- Около 80% коронавирусной инфекции протекает без тяжелых последствий. Ехать в больницу при минимальной симптоматике нет смысла», - подчеркнула главный фтизиатр РФ Ирина Васильева.

Департамент здравоохранения Москвы обнародовал статистику смертности за май Цифра в 15 713 смертей получилась на 5 799 человек больше чем средние показатели последних трех лет.

- COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях. Это 92% всей избыточной смертности в мае, - поясняют чиновники.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не расслабляться:

- Если вдруг вы почувствовали себя хуже, чем обычно, если у вас появились какие-то симптомы, такие, как кашель, заложенность при дыхании, температура повысилась, даже совсем немного - очень важно обратиться к врачу сразу же.