2020-06-11T00:54:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 11 июня 2020: тест не является истиной в последней инстанции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 11 июня 20202 года
Григорий ЛЕОРДА
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Врачи научились выявлять опасную болезнь еще до лабораторного подтверждения.Врачи научились выявлять опасную болезнь еще до лабораторного подтверждения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Результаты тестов на коронавирус не являются главными анализами при постановке диагноза. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что врачи научились выявлять опасную болезнь еще до лабораторного подтверждения, по клинической картине.

- Около 80% коронавирусной инфекции протекает без тяжелых последствий. Ехать в больницу при минимальной симптоматике нет смысла», - подчеркнула главный фтизиатр РФ Ирина Васильева.

Департамент здравоохранения Москвы обнародовал статистику смертности за май Цифра в 15 713 смертей получилась на 5 799 человек больше чем средние показатели последних трех лет.

- COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях. Это 92% всей избыточной смертности в мае, - поясняют чиновники.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не расслабляться:

- Если вдруг вы почувствовали себя хуже, чем обычно, если у вас появились какие-то симптомы, такие, как кашель, заложенность при дыхании, температура повысилась, даже совсем немного - очень важно обратиться к врачу сразу же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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