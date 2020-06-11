2020-06-11T11:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 июня 2020: 8 779 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирусом в России, по данным на 11 июня 2020 года, заболели еще 8779 человек в 84 регионах. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано уже более 502 тысяч заболевших.

- Среди новых заболевших за последние сутки 36,8% не имели клинических проявлений болезни, - уточнили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1436 человек, в Московской области - 724, Санкт-Петербурге – 312, Нижегородской области – 303, Иркутской – 240, Воронежской – 239, Ростовской – 220, Красноярском крае – 190, Ханты-Мансийском АО – 186, Архангельской – 145.

Общее число заболевших в России с начала пандемии – 502 436 человек в 85 регионах. Зафиксировано 6 532 летальных исходов.

- За сутки в России вылечились от ковида 8 367 человек, а за все время эпидемии – 261 150 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Ежедневно в России проводят тысячи тестирований на коронавирус, за последние сутки - 329,7 тысяч тестов на COVID 2019, а всего за время пандемии – более 13,8 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 321 923 человека.

В целом в мире на утро 11 июня коронавирус выявили у 7 370 328 человек. Прирост за сутки составляет 128 778 случаев, что является 1,78%.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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