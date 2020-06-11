2020-06-11T10:47:22+03:00
Происшествия

ФСБ обнаружила девять подпольных оружейных мастерских

Задержаны 28 человек, у которых в ходе обысков изъято 166 единиц огнестрельного оружия [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изъятое оружие.Изъятое оружие.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России пресекли работу 9 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Задержаны сразу 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Всего пресечена работа 9 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Всего пресечена работа 9 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия: автоматы

«АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», «Кедр», «МР-40»; винтовки и карабины «Мосина», «СВТ», «СКС», «СВД», «Сайга», «Тигр», «Mauser», «AR-15», «StG-44», «Staer»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «Коровина», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Walther», «Luger», «Наган», «Webly Scott», а также 32 ручные гранаты «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН», около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал),

14 детонаторов различных модификаций, 5 метров огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), 6 приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия, - перечислили в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Кроме всего этого стрелкового вооружения у любителей оружия обнаружили советский возимо-буксируемый и самоходный автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм «Василек», который активно использовался во время боевых действий в Афганистане и Чеченской республике.

Остается только удивляться спросу на отечественное оружие в родном Отечестве. Только за последний год сотрудники ФСБ России закрыли более сотни подобных мастерских, в которых было изъято более тысячи стволов. К какой войне все это готовилось?

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

ФСБ обнаружила 9 подпольных оружейных мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Врач-реабилитолог рассказал, как восстановиться после коронавируса
Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"
Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона
Краснодарский край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы
В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч
Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов
Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" передали в 7 регионов
В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией
Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык
В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить
Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют