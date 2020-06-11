ФСБ обнаружила девять подпольных оружейных мастерских

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России пресекли работу 9 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Задержаны сразу 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Всего пресечена работа 9 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия: автоматы

«АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», «Кедр», «МР-40»; винтовки и карабины «Мосина», «СВТ», «СКС», «СВД», «Сайга», «Тигр», «Mauser», «AR-15», «StG-44», «Staer»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «Коровина», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Walther», «Luger», «Наган», «Webly Scott», а также 32 ручные гранаты «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН», около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал),

14 детонаторов различных модификаций, 5 метров огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), 6 приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия, - перечислили в Центре общественных связей ФСБ России.

Кроме всего этого стрелкового вооружения у любителей оружия обнаружили советский возимо-буксируемый и самоходный автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм «Василек», который активно использовался во время боевых действий в Афганистане и Чеченской республике.

Остается только удивляться спросу на отечественное оружие в родном Отечестве. Только за последний год сотрудники ФСБ России закрыли более сотни подобных мастерских, в которых было изъято более тысячи стволов. К какой войне все это готовилось?

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.