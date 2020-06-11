2020-06-11T12:06:29+03:00
Спорт

Российских хоккеисток лишили шестого места на Олимпиаде-2014

Результаты женской сборной аннулировали из-за нарушений антидопинговых правил
Сергей КИРИЛЛОВ
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Победа россиянок над командой Германии на домашней олимпиаде, 2014 г. Фото: ZUMA/GLOBAL LOOK PRESSПобеда россиянок над командой Германии на домашней олимпиаде, 2014 г. Фото: ZUMA/GLOBAL LOOK PRESS
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Вчера, 10 июня, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о перераспределении мест на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, 2014-го в Сочи и 2016-го в Рио-де-Жанейро.

На официальном сайте МОК сообщается, что в результате нарушений антидопинговых правил женская сборная России по хоккею лишилась 6-го места на Играх-2014 в Сочи. После аннулирования результатов итоговая таблица женского олимпийского турнира выглядит так:

1. Канада

2. США

3. Швейцария

4. Швеция

5. Финляндия

6. Германия

7. Япония

Напомним, 12 декабря 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал сразу нескольких российских хоккеисток - Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Но потом в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева были оправданы полностью, и частично - Скиба, Шибанова и Дюбанок.

Кроме того, МОК лишил серебряной медали Олимпиады-2012 в спортивной ходьбе Ольгу Каниськину и аннулировал пятое место другого ходока Аниси Кирдяпкиной. При этом уточняется, что Каниськина была дисквалифицирована решением РУСАДА от 20 января 2015 года, а Анисья Кирдяпкина решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2019 году.

Напомним, что следующая серия допингового скандала пройдет в ноябре, когда в Спортивном арбитражном суде в Лозане РУСАДА будет оспаривать решения ВАДА по новому пакету санкций против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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