2020-06-11T14:54:36+03:00
Политика

Элла Памфилова: Страна очень живая. Пульс - в норме!

Председатель Центризбиркома после общения с регионами на заседании Рабочей группы по поправкам в Конституцию ответила на вопросы обозревателя Kp.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВ@gamov1
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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11 июня в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание Рабочей группы по подготовке поправок в Конституции.

Речь шла о подготовке к общероссийскому голосованию . Само голосование - напомним - назначено на 1 июля. Но можно и голосовать досрочно - с 25 июня.

После заседания обозревателю KP.RU Александру Гамову удалось побеседовать с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой...

- Элла Александровна, вот вы сегодня общались с регионами… У вас какое ощущение после этого?

- Центризбирком постоянно держит руку на пульсе страны, понимая, что у нас очень разные регионы, разные ситуации. И это надо учитывать при подготовке к голосованию.

И вот сегодняшнее совещание подтвердило, что все - в работе, люди стараются, подходят с умом ко всем процессам.

Каждый день подкидывает новые какие-то сюрпризы, но мы, в принципе, могу сказать, научились с ними справляться.

- А пульс нормально прощупывается?

- Да, живая страна. Очень живая!

- А настроение?

- Поскольку страна большая, сложная, то очень широкий спектр настроения. Страна энергичная…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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