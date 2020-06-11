На Парад в Москву Зеленского не пригласили из жалости
Дмитрию Пескову пришлось объяснять корреспондентам украинского и американского агентств, почему Владимиру Зеленскому не было отправлено приглашение на Парад Победы 24 июня. Всем отправили, а президенту Украины не отправили.
Президенту Грузии, как и президентам Латвии, Литвы и Эстонии, тоже не отправили, но это никого не волнует.
Волнует - почему обидели Зеленского?
И Пескову приходится вроде бы даже оправдываться:
- Акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы.
И Зеленский сидит в своем офисе весь в белом, обойденный вниманием.
А что было бы, если бы сделали наоборот?
Отправили бы в Киев приглашение, Путин публично объявил бы об этом на недавнем саммите глав СНГ. Каждый день публиковались бы списки подтвердившихся с акцентом на то, что Зеленский не ответил.
Все ответили, а он не ответил. Не уважает подвиг дедов и прадедов.
Что было бы?
Неприглашение Зеленского - гуманитарная миссия. Спасение его престижа, акт великодушия.
Приехать в Москву на Парад для маневрирующего между слоями общества президента Украины - самоубийство. Проще в Антарктиду пешком, чем на 75-летие Победы на Красной площади.
Не факт, что вообще назад пустили бы.
А так - не позвали вот и не едет. У нас свой праздник, у них ничего, лицо президента Украины цело.
Не стали мы марать святой день мелкой склокой.
А перед ветеранами Украины он пусть сам краснеет.
КТО ИЗ ЛИДЕРОВ ПОДТВЕРДИЛ ПРИСУТСТВИЕ НА ПАРАДЕ В МОСКВЕ
Президент Абхазии Аслан Бжания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Хорватии Зоран Миланович
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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