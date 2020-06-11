2020-06-11T13:40:58+03:00
В мире

На Парад в Москву Зеленского не пригласили из жалости

Кто из лидеров подтвердил свое участие в торжествах 24 июня
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Неприглашение Зеленского - гуманитарная миссия, спасение его престижа, акт великодушия.Неприглашение Зеленского - гуманитарная миссия, спасение его престижа, акт великодушия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дмитрию Пескову пришлось объяснять корреспондентам украинского и американского агентств, почему Владимиру Зеленскому не было отправлено приглашение на Парад Победы 24 июня. Всем отправили, а президенту Украины не отправили.

Президенту Грузии, как и президентам Латвии, Литвы и Эстонии, тоже не отправили, но это никого не волнует.

Волнует - почему обидели Зеленского?

И Пескову приходится вроде бы даже оправдываться:

- Акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы.

И Зеленский сидит в своем офисе весь в белом, обойденный вниманием.

А что было бы, если бы сделали наоборот?

Отправили бы в Киев приглашение, Путин публично объявил бы об этом на недавнем саммите глав СНГ. Каждый день публиковались бы списки подтвердившихся с акцентом на то, что Зеленский не ответил.

Все ответили, а он не ответил. Не уважает подвиг дедов и прадедов.

Что было бы?

Неприглашение Зеленского - гуманитарная миссия. Спасение его престижа, акт великодушия.

Приехать в Москву на Парад для маневрирующего между слоями общества президента Украины - самоубийство. Проще в Антарктиду пешком, чем на 75-летие Победы на Красной площади.

Не факт, что вообще назад пустили бы.

А так - не позвали вот и не едет. У нас свой праздник, у них ничего, лицо президента Украины цело.

Не стали мы марать святой день мелкой склокой.

А перед ветеранами Украины он пусть сам краснеет.

КТО ИЗ ЛИДЕРОВ ПОДТВЕРДИЛ ПРИСУТСТВИЕ НА ПАРАДЕ В МОСКВЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Хорватии Зоран Миланович

Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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