Павел Крашенинников: В активности избирателей и безопасности голосования мы не сомневаемся

В Общественной палате прошло заседание Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В разговоре приняла участие и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об итогах этой встречи нам рассказал Павел Крашенинников...

- Павел Владимирович! Можно два слова буквально?

- Нет, нет, вечером могу позвонить.

- Вечером поздно, мне сейчас надо. Просто два слова скажите буквально…

- Ну, давай.

- Как поработали?

- Вот как раз сейчас, буквально, полторы минуты назад, закончила работу. Мы послушали, как проходит подготовка к общероссийскому голосованию, коллег из Тульской области, из Краснодарского края. Ну, для нас важно, что происходит, как идет подготовка, как готовятся наблюдатели.

- И какое впечатление?

- Ну, ничего, пока все идет по плану, идет все нормально. Двигаемся.

- Скажите, пожалуйста, а почему вот вы решили с Эллой Памфиловой именно пообщаться вот сейчас?

- Ну потому что у нас Центральная избирательная комиссия отвечает за общероссийское голосование, поэтому, конечно, нам от первого лица очень важно услышать, как идут дела.

Тем более, у нас - рабочая группа, и нам необходимо также узнать, что происходит в регионах - в присутствии Эллы Памфиловой.

Дистанционно мы связались и с регионами. Они нас тоже послушали. Это важно для всех.

- То есть, сейчас две темы у нас. Это и активность, и безопасность, да?

- Конечно, да, да.

- И как это все реализуется?

- Все реализуется неплохо, все пока идет по плану. Мы выявляем какие-то проблемы и, если они есть, смотрим, задаем вопросы, снимаем эти вопросы.

- Например, какого свойства?

- Александр, я вот сейчас в самой гуще событий, поэтому, как договаривались, - минутка... Как раз вот и Элла Памфилова уезжает... До свидания, Элла Александровна!

(Слышен голос Памфиловой: «Всем счастливо!»)

Александр! Вечером готов ещё поговорить. Все. Пока.

- Ладно. Удачи.

КСТАТИ

Элла Памфилова: Страна очень живая. Пульс - в норме. А если кто сомневается... Не дождётесь!

Председатель Центризбиркома после общения с регионами на заседании Рабочей группы по поправкам в Конституцию ответила на вопросы обозревателя kp.ru Александра Гамова (подробности)