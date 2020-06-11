ПЯТНИЦА! ищет новое лицо телеканала в TikTok

Телеканал ПЯТНИЦА! объявил о первом в России TikTok-кастинге. Канал ищет талантливого креатора, который станет официальным лицом телеканала ПЯТНИЦА! на ведущей платформе для коротких видео TikTok. Проект дает пользователям TikTok уникальную возможность не просто выразить себя, но и реализовать себя в такой творческой отрасли, как медиаиндустрия, вместе с ведущим телеканалом.

Менторами и жюри проекта стали дружественные каналу блогеры: певица Клава Кока, ведущая нового сезона шоу “Орёл и решка” Юлия Коваль, ведущая нового шоу “Такие родители” Ида Галич и блогер Натали Ящук. Девушкам предстоит выбрать победителя кастинга.

Кастинг пройдёт в три этапа:

- Отборочный этап (с 10 по 23 июня): любой желающий может подать заявку и проявить свой талант. Для этого нужно снять короткий креативный ролик на тему “Как я смотрю ПЯТНИЦУ!” и опубликовать его в TikTok с хэштегом #ТиктокерПятницы. Работы принимаются до 23 июня. В следующий тур попадут 30 участников.

- Второй этап – голосование (с 24 по 30 июня): пользователи TikTok получат возможность голосовать за любимых участников – они выберут десятку финалистов.

- Третий этап: менторы проекта выберут победителя, который получит работу на телеканале ПЯТНИЦА! Он будет снимать короткие видеоролики для аккаунта ПЯТНИЦЫ! в TikTok, а также контент для эфира. За второе и третье места участники получат смартфоны. Остальные финалисты получат подарки от ПЯТНИЦЫ! и TikTok. Победителя кастинга телеканал объявит 1 июля.

Ирина Храпченкова, digital-директор телеканала ПЯТНИЦА!:

“Мы постоянно сотрудничаем с блогерами и привлекаем их в качестве ведущих своих проектов, поэтому для нас это логичный шаг: TikTok продолжает набирать популярность в России и во всем мире. Для того, чтобы успешно конкурировать за внимание аудитории на площадке, нужно регулярно создавать креативный контент – именно этим и предстоит заняться победителю кастинга”.

Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok:

“TikTok даёт авторам практически неограниченные возможности для самовыражения и помогает раскрыть их творческий потенциал, становясь настоящей кузницей талантов. Мы рады, что телеканал ПЯТНИЦА! высоко оценил креатив пользователей в TikTok и теперь ищет среди них своего амбассадора – наш совместный проект доказывает, что платформа может стать плацдармом для дальнейшего профессионального развития талантливых авторов. Надеемся, что кастинг вдохновит наших пользователей, и в результате мы увидим ещё больше классного и творческого контента. Желаем удачи всем участникам!”.