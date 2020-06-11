Исследование: российские болельщики больше всего ждут возобновление РПЛ и Формулы 1, возвращение Криштиану Роналду и Овечкина

Социальная сеть Одноклассники к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий и вместе с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос о том, возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции.

Одноклассники проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года.

Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются:

мужчины среднего возраста (36-45 лет),

с высшим образованием,

работают и имеют средний доход,

женаты, но пока без детей.

Болельщик рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие.

Топ-10 популярных имен спортивных болельщиков:

Александр

Сергей

Владимир

Андрей

Николай

Евгений

Виктор

Дмитрий

Юрий

Игорь

В ходе внутреннего исследования ОК стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций. В «Топ-10» городов входят:

Москва

Краснодар

Екатеринбург

Новосибирск

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Самара

Кемерово

Челябинск

Воронеж

Совместно с ResearchMe ОК также провели опрос 3 413 пользователей рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории рунета. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом. Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.

Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины – футбол, среди женщин это – фигурное катание. Болельщики по всему миру ждут возобновления соревнований.

Участники опроса рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.

Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:

Футбол (47% опрошенных)

Фигурное катание (27% опрошенных)

Хоккей (24% опрошенных)

Биатлон (18% опрошенных)

Художественная гимнастика (15% опрошенных)

Респонденты ответили, какие именно соревнования и турниры они хотят посмотреть в первую очередь. Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:

Футбол: Российская Премьер-Лига

Хоккей: NHL

Единоборства: UFC

Автоспорт: Формула 1

Фигурное катание: чемпионат Европы

Художественная гимнастика: чемпионат мира

Легкая атлетика: чемпионат мира

Биатлон: Кубок мира

Баскетбол: NBA

Футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.

Вместе с возвращением на трибуны любимых стадионов болельщики в России ждут мировых звезд спорта. Опрос пользователей помог выявить имена спортсменов, появления которых больше всего хотят российские любители спорта.

Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:

Футбол: Криштиану Роналду

Хоккей: Александр Овечкин

Фигурное катание: Евгения Медведева

Биатлон: Александр Логинов

Единоборства: Хабиб Нурмагомедов

Автоспорт: Даниил Квят

Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой. Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.

В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса ОК совместно с компанией «Телеспорт» провели марафон лучших матчей противостояния «Реала» и «Барселоны», а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей ОК ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.